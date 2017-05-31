Немецкие врачи научили новосибирцев лечить фальшивых пациентов


Организаторы русско-немецкого мастер-класса в НГМУ хотят научить правильно трогать больных пациентов, для этого они решили пригласить актеров
Организаторы русско-немецкого мастер-класса в НГМУ хотят научить правильно трогать больных пациентов, для этого они решили пригласить актеров

Днем 31 мая в Новосибирский государственный медицинский университет приехала большая немецкая делегация, которая учила студентов лечить при помощи артистов, изображающих боль.


На большой семинар в НГМУ приехали 14 человек из Германии, включая Олафа Скупина — профессора Йенского университета прикладных наук имени Эрнста Аббе. Также на обучение пришли студенты и преподаватели НГМУ и медсестры из разных учреждений Новосибирска — они должны были понять, как общаться со страдающими пациентами при помощи артистов, пояснили в пресс-службе университета.


Студенты ошибались, неправильно перекладывая «парализованных пациентов», и делали всё заново
Студенты ошибались, неправильно перекладывая «парализованных пациентов», и делали всё заново


Студенты должны были правильно перекладывать «пациентов», которые, по условиям задачи, были частично парализованы или страдали от боли со сломанным тазовым кольцом. Артистами стали как новосибирские, так и немецкие студенты. Если медик ошибался и прикасался к пациенту неправильно, задачу нужно было выполнять заново. 



«Актёр говорил, где ему больно, где пережали и недожали, актёр дает обратную связь. Всё делалось с учетом основ кинестетики. В России кинестетика не изучается, а это очень важно. 


У нас в основном пациента берут и поднимают, как подъемный кран. А хрупкая женщина может большого пациента перекладывать без проблем — есть специальные приемы кинестетики», — 


рассказала НГС.НОВОСТИ директор Центра международного образования и языковой коммуникации НГМУ Татьяна Извекова. Она отметила, что такой масштабный международный семинар проходит в университете впервые.


Месяц назад молодые врачи уже соревновались с друг другом в умении быть лучшими «докторами Хаусами» и решали сложнейшие задачи — турнир проходил в Новосибирском госуниверситете.  

Мария Морсина
Фото и видео предоставлены пресс-службой НГМУ

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