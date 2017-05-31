Центробанк нашёл нового начальника для сибирского управления

Стаж Николая Морева в системе Банка России — более 21 года

Стало известно имя нового начальника Сибирского ГУ Центробанка РФ — им стал 48-летний Николай Морев.







Николай Морев приступит к исполнению своих обязанностей с 13 июня. Его стаж работы в системе Банка России — более 21 года, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.





Николай Морев родился 20 февраля 1969 года, в 1995 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».







С 1996 по 2001 годы Морев занимал должности в юридической службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, с 2001 по 2013 год — руководящие должности в расчётно-кассовых центрах в Омской области.







С 2014 года работал заместителем начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, а после реорганизации территориальной сети Банка России — заместителем управляющего отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ. В марте 2016 года Морев был назначен управляющим отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центробанка РФ.







Женат, воспитывает сына и дочь.







Ранее начальником Сибирского ГУ Центробанка РФ был Ильшат Янгиров. Он перешёл на должность начальника ГУ Банка России по Центральному округу. После этого обязанности руководителя банка исполняла Марина Асаралиева.