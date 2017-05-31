Центробанк нашёл нового начальника для сибирского управления
Стало известно имя нового начальника Сибирского ГУ Центробанка РФ — им стал 48-летний Николай Морев.
Николай Морев приступит к исполнению своих обязанностей с 13 июня. Его стаж работы в системе Банка России — более 21 года, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
Николай Морев родился 20 февраля 1969 года, в 1995 году окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».
С 1996 по 2001 годы Морев занимал должности в юридической службе Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, с 2001 по 2013 год — руководящие должности в расчётно-кассовых центрах в Омской области.
С 2014 года работал заместителем начальника Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Омской области, а после реорганизации территориальной сети Банка России — заместителем управляющего отделением по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка РФ. В марте 2016 года Морев был назначен управляющим отделением по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центробанка РФ.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Ранее начальником Сибирского ГУ Центробанка РФ был Ильшат Янгиров. Он перешёл на должность начальника ГУ Банка России по Центральному округу. После этого обязанности руководителя банка исполняла Марина Асаралиева.
Ольга Власова
Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Центробанка РФ