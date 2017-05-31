Новосибирцы нашли в Обском море плавающие «Жигули»

«Жигули» оказались в водохранилище на расстоянии 15 м от берега
«Жигули» оказались в водохранилище на расстоянии 15 м от берега

Днем 31 мая очевидцы обнаружили «Жигули», стоящие в Новосибирском водохранилище.


«Сегодня в 15:20 оперативному дежурному АСС НСО от инспектора ГИБДД поступила информация о том, что в 15 м от береговой линии Новосибирского водохранилища в воде находится автомобиль ВАЗ-2105. Доступ к автомобилю ограничен сложным береговым рельефом — вязкий песчаный берег», — сообщается в группе аварийно-спасательной службы в соцсети «ВКонтакте».


Главный специалист ГО аварийно-спасательной службы НСО Вадим Яковлев пояснил, что «Жигули» обнаружили в Искитимском районе недалеко от поселка Агролес. Инспекторы ГИБДД установили владельца по регистрационному номеру машины, но дозвониться до него не могут. Также автоинспекторы выяснили, что машина в угоне не числится.


Владельца машины пока не нашли
Владельца машины пока не нашли


На берег моря выехали спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда, чтобы найти пострадавших и оказать им первую помощь. «Людей внутри не обнаружено, ведётся поиск следов вокруг. Пока объективных признаков того, что кто-то мог там пострадать, не выявлено», — рассказал Вадим Яковлев.


Спасатель пояснил, что машина всё ещё стоит в воде: это нарушение, но буксировать её на штрафстоянку всё-таки оснований нет. Поэтому спасатели и ГИБДД активно ищут владельца машины.


В этом году спасатели Новосибирской области уже вытаскивали застрявшую в Обском море машину — тогда рыбаки на «Ниве» днём выехали на лёд, а вернуться ночью не смогли и увязли в снегу в 10 км от берега.

Ксения Евдокимова
Фото аварийно-спасательной службы НСО

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