Власти назвали новую цену за проезд по четвёртому мосту через Обь

Власти озвучили примерные цены на проезд по четвёртому мосту





В правительстве Новосибирской области озвучили примерные цены на проезд по четвёртому мосту через Обь, строительство которого планируется начать уже в конце этого года.





«Транспортные средства распределены на 4 категории. Первая начинается от 100 руб. То есть 100, 150, 200, 300 руб. 300 руб. — это большегрузы», — привел расчёты цены на проезд по мосту заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.







В начале обсуждения проекта строительства платного моста через Обь власти прогнозировали, что проезд по нему будет начинаться со 150 руб. для легкового автомобиля.





Однако и новые предложенные тарифы по 100 руб., по словам Ракова, могут снизиться ещё. «Это обсуждается на стадии подписания концессионного соглашения, где предусматриваются такие моменты. Конечно, выше нельзя делать, ниже — можно», — пояснил Раков.







Заместитель министра отметил, что на цену проезда может повлиять и трафик, тем более что с появлением Центрального моста власти планируют частично ограничить движение по Октябрьскому мосту, чтобы начать там ремонт.







Концессионер, который построит Центральный мост, определится 7 августа. Подготовительные работы, на которые область потратит 3,8 млрд руб., начнутся уже осенью, рассказал Раков. К ним относятся выкуп участков под строительство, снос зданий, вынос коммуникаций и др.







Заместитель министра транспорта уточнил, что из общей стоимости проекта четвёртого моста в размере 40,6 млрд руб., 10, 4 млрд — средства концессионера, 26,3 млрд — из федерального бюджета, 3,8 млрд — из областного бюджета.

