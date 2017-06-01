Красивые фото из новосибирского училища попали в ведущее британское издание

Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian

Ведущее британское издание The Guardian опубликовало фоторепортаж новосибирского фотографа Кирилла Кухмаря о Новосибирском государственном хореографическом училище.







«Кирилл Кухмарь посетил Новосибирское государственное хореографическое училище. Оно было основано в советские времена педагогами и бывшими танцовщиками Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (сегодня Мариинский театр. — Н.Г.) и считается одним из четырёх ведущих балетных училищ в России», — пишет издание.





Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian





Кирилл Кухмарь рассказал НГС.НОВОСТИ, что снимал этот репортаж специально для ТАСС в течение 2 дней в апреле 2017 года. По его словам, The Guardian заметили эту съёмку и попросили его немного рассказать об училище — в итоге серия была опубликована британцами через месяц.





Фотограф снимал весь учебный процесс в училище — от занятий хореографией до обычных уроков. «Надо было показать, что это не танцевальный кружок, а настоящее учебное заведение. Там учатся очень дисциплинированные дети, они постоянно здороваются, не бегают по коридору. У них у всех прямая осанка, горят глаза, это дети, которые знают, чего хотят, они прошли серьёзный отбор», — рассказывает Кухмарь.





Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian





«Когда они надевают свои пачки и пуанты, ты понимаешь, что это уже взрослые девушки или парни. Потом ты приходишь на урок и видишь, что это обычные ребятишки, которые хихикают и играют в телефон. Сопоставить это очень сложно», — отмечает фотограф ТАСС.





Новосибирское государственное хореографическое училище находится рядом с оперным театром — в доме на ул. Каменской, 36. Первый выпуск училища состоялся в 1965 году.





Дети, которые в итоге выбирают балет, становятся настоящими звёздами оперного театра — недавно НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о жизни одной самых известных балерин Новосибирска.