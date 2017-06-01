Красивые фото из новосибирского училища попали в ведущее британское издание

Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian 
Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian 

Ведущее британское издание The Guardian опубликовало фоторепортаж новосибирского фотографа Кирилла Кухмаря о Новосибирском государственном хореографическом училище. 


«Кирилл Кухмарь посетил Новосибирское государственное хореографическое училище. Оно было основано в советские времена педагогами и бывшими танцовщиками Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (сегодня Мариинский театр. — Н.Г.) и считается одним из четырёх ведущих балетных училищ в России», — пишет издание.


Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian
Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian


Кирилл Кухмарь рассказал НГС.НОВОСТИ, что снимал этот репортаж специально для ТАСС в течение 2 дней в апреле 2017 года. По его словам, The Guardian заметили эту съёмку и попросили его немного рассказать об училище — в итоге серия была опубликована британцами через месяц. 


Фотограф снимал весь учебный процесс в училище — от занятий хореографией до обычных уроков. «Надо было показать, что это не танцевальный кружок, а настоящее учебное заведение. Там учатся очень дисциплинированные дети, они постоянно здороваются, не бегают по коридору. У них у всех прямая осанка, горят глаза, это дети, которые знают, чего хотят, они прошли серьёзный отбор», — рассказывает Кухмарь. 


Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian
Фотография новосибирского автора Кирилла Кухмаря на сайте The Guardian


«Когда они надевают свои пачки и пуанты, ты понимаешь, что это уже взрослые девушки или парни. Потом ты приходишь на урок и видишь, что это обычные ребятишки, которые хихикают и играют в телефон. Сопоставить это очень сложно», — отмечает фотограф ТАСС. 


Новосибирское государственное хореографическое училище находится рядом с оперным театром — в доме на ул. Каменской, 36. Первый выпуск училища состоялся в 1965 году. 


Дети, которые в итоге выбирают балет, становятся настоящими звёздами оперного театра — недавно НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о жизни одной самых известных балерин Новосибирска.

Наталья Гредина
Скриншоты со страницы www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2017/may/30/novosibirsk-state-ballet-school-in-pictures

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