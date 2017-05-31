Новосибирцы заплатили за курение в запрещённых местах 162 тысячи

Штраф за курение на отдельных территориях и объектах составляет от 500 до 1500 руб.
Штраф за курение на отдельных территориях и объектах составляет от 500 до 1500 руб.

С начала 2017 года почти 500 новосибирцев получили штраф за курение в неположенном месте.


«С начала 2017 года в Новосибирске за курение в неположенном месте оштрафовали 487 граждан. В это число вошли те новосибирцы, которые курили в запрещённых для этого помещениях и на объектах, а также горожане, курившие на детских площадках», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе управления МВД по Новосибирску.


Общая сумма штрафов за курение в неположенном месте превысила 162 тыс. руб. Как отметили в пресс-службе городского управления МВД, пока взыскано чуть меньше половины этой суммы — около 74 тыс. руб.


В 2016 году на курении в запрещённом месте попался 1021 новосибирец. 26 из них получили повышенный штраф за курение на детских площадках. Общая сумма наложенных штрафов тогда составила более 573 тыс. руб. 


В пресс-службе городского МВД напомнили сумму штрафов за курение в неположенном месте: штраф за курение на отдельных территориях и объектах составляет от 500 до 1500 руб. (по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ), штраф за курение на детских площадках составляет от 2 до 3 тыс. руб. (ч. 2 той же статьи).


31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака.


Напомним, 25 мая транспортная полиция сняла с авиарейса «Новосибирск – Москва» 29-летнего москвича за курение на борту самолёта.

Мария Шевлягина
Фото Татьяны Фатеевой

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