Сибирячка проверит грамотность москвичей на Красной площади

Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант»

Сибирячка Ольга Ребковец проверит грамотность москвичей на Красной площади во время книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет с 3 по 6 июня в Москве.





«Партнеры из издательства АСТ рассказали нам о фестивале и предложили заполнить заявку на сайте, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. — Мы её заполнили и получили приглашение к участию».





Организаторы «Тотального диктанта» проведут на Красной площади (а именно там разместят все площадки фестиваля) сразу три мероприятия. Первое состоится 3 июня в павильоне «Художественная литература»: московский координатор акции Мария Ровинская, российский координатор Екатерина Тупицына и главный редактор интернет-портала портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов проведут викторину по нормам орфографии, пунктуации и орфоэпии. 5 июня Ольга Ребковец, Владимир Пахомов, Мария Ровинская и писатель Леонид Юзефович проведут демоверсию «Тотального диктанта»: все желающие смогут написать небольшой отрывок из текста Леонида Юзефовича. «На месте мы все проверим, разберём, объясним правила, — поясняет сибирячка. — Это будет на главной сцене, на самой Красной площади».







И, наконец, 6 июня в павильоне «Библиотека» Ольга Ребковец с партнерами организуют мини-диктант в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Какой именно текст они подготовили, пока секрет.







«Наше участие в этом фестивале показывает, что "Тотальный диктант" не просто мотивирует к изучению русского языка — он прививает вкус к хорошей литературе и любовь к чтению, становится элементом современного литературного процесса», — считает Ребковец.







В этом году «Тотальный диктант» написали жители 80 городов мира — НГС.НОВОСТИ освещали ход акции в Новосибирске в режиме онлайн.

