Сибирячка проверит грамотность москвичей на Красной площади

Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант»
Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант»

Сибирячка Ольга Ребковец проверит грамотность москвичей на Красной площади во время книжного фестиваля «Красная площадь», который пройдет с 3 по 6 июня в Москве.


«Партнеры из издательства АСТ рассказали нам о фестивале и предложили заполнить заявку на сайте, — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец. — Мы её заполнили и получили приглашение к участию».


Организаторы «Тотального диктанта» проведут на Красной площади (а именно там разместят все площадки фестиваля) сразу три мероприятия. Первое состоится 3 июня в павильоне «Художественная литература»: московский координатор акции Мария Ровинская, российский координатор Екатерина Тупицына и главный редактор интернет-портала портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов проведут викторину по нормам орфографии, пунктуации и орфоэпии. 5 июня Ольга Ребковец, Владимир Пахомов, Мария Ровинская и писатель Леонид Юзефович проведут демоверсию «Тотального диктанта»: все желающие смогут написать небольшой отрывок из текста Леонида Юзефовича. «На месте мы все проверим, разберём, объясним правила, — поясняет сибирячка. — Это будет на главной сцене, на самой Красной площади».


И, наконец, 6 июня в павильоне «Библиотека» Ольга Ребковец с партнерами организуют мини-диктант в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Какой именно текст они подготовили, пока секрет.


«Наше участие в этом фестивале показывает, что "Тотальный диктант" не просто мотивирует к изучению русского языка — он прививает вкус к хорошей литературе и любовь к чтению, становится элементом современного литературного процесса», — считает Ребковец.  


В этом году «Тотальный диктант» написали жители 80 городов мира — НГС.НОВОСТИ освещали ход акции в Новосибирске в режиме онлайн. 

Александра Зенкова
Фото предоставлено Ольгой Ребковец

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