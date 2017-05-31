Новосибирские спасатели на экскаваторе вытащили из ямы лося

Молодой лось не смог сам выбраться из траншеи

Спасатели Новосибирской области помогли молодому лосю выбраться из траншеи в Искитиме.





О том, что лось упал в траншею около дороги в Искитиме и не может выбраться, местные жители сообщили в аварийно-спасательной службу НСО сегодня, 31 мая, около 8:30. Помогать животному поехали спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.







«Мы предполагаем, что при переходе проезжей части животное оступилось, упало в траншею и не смогло самостоятельно подняться. Чтобы его транспортировать, нужно было его обездвижить. Вызвали ветеринарного врача, он сделал животному инъекцию снотворного. Снотворное подействовало, наши спасатели при помощи брезента и веревки обвязали животное, соорудив импровизированную альпинистскую обвязку, и подняли его с помощью одноковшового экскаватора», — рассказал НГС.НОВОСТИ главный специалист ГО аварийно-спасательной службы НСО Вадим Яковлев.







Спасатели с помощью брезента и веревки соорудили импровизированную альпинистскую обвязку, зацепили её экскаватором и подняли лося





Все манипуляции по спасению лося заняли примерно 2 часа, оценили в аварийно-спасательной службе НСО. Ветеринар осмотрел лося — травм у животного не оказалось. После того как лось отошёл от снотворного, он убежал в лес, пояснил Яковлев.







По оценке ветврача, лось молодой и весит примерно 500 кг.







Спасатели вытаскивают лося





Спасатели Новосибирска и области помогают не только попавшим в беду людям, но и животным. Например, в апреле спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) пришли на помощь собаке, которая застряла на льдине посреди реки Иня.

