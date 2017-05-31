Новосибирские спасатели на экскаваторе вытащили из ямы лося

Молодой лось не смог сам выбраться из траншеи
Молодой лось не смог сам выбраться из траншеи

Спасатели Новосибирской области помогли молодому лосю выбраться из траншеи в Искитиме.


О том, что лось упал в траншею около дороги в Искитиме и не может выбраться, местные жители сообщили в аварийно-спасательной службу НСО сегодня, 31 мая, около 8:30. Помогать животному поехали спасатели Искитимского поисково-спасательного отряда.


«Мы предполагаем, что при переходе проезжей части животное оступилось, упало в траншею и не смогло самостоятельно подняться. Чтобы его транспортировать, нужно было его обездвижить. Вызвали ветеринарного врача, он сделал животному инъекцию снотворного. Снотворное подействовало, наши спасатели при помощи брезента и веревки обвязали животное, соорудив импровизированную альпинистскую обвязку, и подняли его с помощью одноковшового экскаватора», — рассказал НГС.НОВОСТИ главный специалист ГО аварийно-спасательной службы НСО Вадим Яковлев.


Спасатели с помощью брезента и веревки соорудили импровизированную альпинистскую обвязку, зацепили её экскаватором и подняли лося
Спасатели с помощью брезента и веревки соорудили импровизированную альпинистскую обвязку, зацепили её экскаватором и подняли лося


Все манипуляции по спасению лося заняли примерно 2 часа, оценили в аварийно-спасательной службе НСО. Ветеринар осмотрел лося — травм у животного не оказалось. После того как лось отошёл от снотворного, он убежал в лес, пояснил Яковлев.


По оценке ветврача, лось молодой и весит примерно 500 кг.


Спасатели вытаскивают лося
Спасатели вытаскивают лося


Спасатели Новосибирска и области помогают не только попавшим в беду людям, но и животным. Например, в апреле спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) пришли на помощь собаке, которая застряла на льдине посреди реки Иня.

Ксения Евдокимова
Фото аварийно-спасательной службы НСО (1, 2), ГУ МЧС России по НСО (3)

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