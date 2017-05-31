Бизнесмену-банкроту простили долг в 11 миллиардов

Требования кредиторов Павла Скурихина остались без удовлетворения

Новосибирский арбитраж освободил основателя «Сибирского аграрного холдинга» (САХО) Павла Скурихина от исполнения обязательств — кредиторы требовали взыскать с него почти 11 млрд руб.





Сегодня, 31 мая, арбитраж вынес определение о завершении процедуры реализации имущества бизнесмена и освобождении его от исполнения обязательств, говорится в карточке дела в базе «Электронное правосудие».







«Интерфакс» со ссылкой на представителя ответчика Ирину Гребневу сообщает, что после заседания банки-кредиторы настаивали на отложении судебного разбирательства, но суд счёл, что достаточных оснований не было.







Шесть кредиторов требовали от Скурихина в общей сложности 10,66 млрд руб., в том числе 8,2 млрд руб. просил взыскать Россельхозбанк и 1,5 млрд руб. — ВТБ.







Конкурсная масса была сформирована из российского и зарубежного имущества бизнесмена на сумму 1,9 млрд руб., её хватило только на погашение текущих обязательств. При этом предприниматель отмечал, что все законные требования в рамках процедуры банкротства были выполнены, сообщает агентство со ссылкой на данные финансового управляющего Скурихина Олега Хворостинина.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что Высокий суд Лондона для погашения задолженности перед банком ВТБ разрешил Скурихину продать его итальянские активы (земельный участок площадью 4,5 га и spa-салон жены).





Во время рассмотрения дела о банкротстве предприниматель просил оставить ему деньги на содержание детей и супруги. Суд удовлетворил его ходатайство.





Павел Скурихин — основатель и бенефициар САХО, который объединял более 20 агропромышленных предприятий. После финансового кризиса 2008 года и нескольких неблагоприятных для агропромышленного комплекса лет подряд САХО перестал обслуживать кредитный портфель. По оценке Минсельхоза РФ, кредиторская задолженность компаний группы САХО составляла около 18 млрд руб. В начале марта 2016 года предприниматель был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.