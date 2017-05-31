День защиты детей в Новосибирске: куда сходить с ребёнком

НГС.НОВОСТИ подготовили полную программу мероприятий на Международный день защиты детей
НГС.НОВОСТИ подготовили полную программу мероприятий на Международный день защиты детей

1 июня в честь Международного дня защиты детей в городе пройдет множество мероприятий с концертами, играми и мастер-классами. К примеру, на территории Новосибирского зоопарка организуют сразу 2 площадки, более того, в первой половине дня дети до 16 лет смогут посетить зоопарк бесплатно. Интересные мероприятия также приготовили городские парки, дворцы культуры, театры и планетарий. Программа основных событий завтрашнего дня для детей и их родителей — в материале НГС.НОВОСТИ.


Большинство праздничных мероприятий пройдёт в парках, и вход на них свободный. Пожалуй, самое масштабное из них — традиционный «Фестиваль кукол» в Первомайском сквере. С 12:00 до 17:00 там будет работать сразу несколько тематических площадок, таких как салон авиаторов, пальчиковый театр, батут, выставка робототехники, контактный зоопарк и костюмированная фотозона. Также в сквере организуют мастер-классы по изготовлению кукол и народным ремеслам.


В Центральном парке праздник начнётся также в 12:00 и продлится до 16:00. В программе — выступление детских творческих коллективов Новосибирска, конкурсы с призами (в том числе по рисованию на асфальте), игры и мастер-классы (например, по лепке сувениров).


В парке «Берёзовая роща» детское мероприятие будет идти с 12:30 до 17:00. На большой площади парка покажут кукольный спектакль и концерт, а на малой с 13:30 до 15:00 планируется интерактивная развлекательная программа «Куклы нашего двора».


Мероприятия на открытом воздухе пройдут в парках, перед ГПНТБ и даже в нескольких дворах
Мероприятия на открытом воздухе пройдут в парках, перед ГПНТБ и даже в нескольких дворах


Заельцовский парк ждёт детей и родителей к 14:00 на выступление клоуна Андрюши, мастер-классы для детей и взрослых (по рисованию крупой и изготовлению открыток) и шоу гигантских мыльных пузырей. Закончится мероприятие в 16:00.


В сквере им. Калинина в 11:00 стартует концертно-развлекательная программа «Одуванчиковое лето», а в парке им. Кирова в 12:00 — концертно-игровая программа «Дружные, веселые, счастливые». В парке «Сосновый бор» мероприятие начнётся в 12:00 — это будет семейная программа «Детворяндия — весёлая страна». В 13:00 организует праздник парк «У моря Обского» — там дети до 14 лет смогут весь день кататься на аттракционах бесплатно. Также праздничная программа с развлекательными площадками и мастер-классами пройдёт перед ГПНТБ (с 11:00 до 14:00).


В зоопарк детей до 16 лет пропустят бесплатно
В зоопарк детей до 16 лет пропустят бесплатно


Одна из самых масштабных площадок в День защиты детей расположится в Новосибирском зоопарке — для всех посетителей в возрасте до 16 лет с 11:00 до 13:00 вход туда будет бесплатным. В зоопарке появятся 3 тематические аллеи: «Детства», «Юбилейная» и «Экологическая». На первой можно будет поучаствовать в подвижных играх, квестах и конкурсах, посетить мастер-классы по вокалу и диджеингу, пострелять в лазерном тире. Вторая аллея посвящена празднованию 80-летия Новосибирской области: здесь проведут познавательный квест «Нескучное краеведение» и творческие мастер-классы. На третьей аллее детей ждёт занимательный экологический квест, а на главной сцене с 11:00 до 14:00 пройдёт концертная программа.


Перед входом в зоопарк в течение всего мероприятия будет работать выставка ретроавтомобилей, спортивных автомобилей и автомобилей специального назначения. Кроме того, по случаю праздника с 11:00 до 18:00 юные пассажиры смогут бесплатно прокатиться на детской железной дороге.


В 14:00 празднование продолжится у дельфинария «Дельфиния». Помимо концерта анонсированы спортивные конкурсы, фотосушка, национальные игры и около 20 мастер-классов (например, по изготовлению кормушек для птиц, кукол-оберегов, аквагриму). Также у дельфинария установят палатку, где все желающие смогут проконсультироваться с психологами по вопросам готовности ребенка к школе и другим моментам.


В Большом новосибирском планетарии состоится семейный праздник «Старт звёздного лета». Организаторы обещают программу для детей от 4 до 12 лет, сделанную с использованием уникальных мультимедийных технологий, которая включает интерактивные игры, танцы с космическими героями и показ полнокупольного фильма «Полярис». Представление начнется в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:30, стоимость билета — 350 руб. Дополнительно все зрители смогут посетить башню Фуко и научный музей «Марс 2033».


Также в планетарии 1 июня с 12:00 до 17:00 будут работать бесплатные площадки: «Научная игротека» (турниры по настольным играм) и «Солнечный телескоп» (все желающие смогут рассмотреть на Солнце протуберанцы и пятна). А в 12:30 состоится торжественное открытие новой детской игровой площадки «Юнона».


По прогнозам синоптиков, завтра будет около +18 градусов, возможен дождь. Если в городе будут осадки, стоит обратить внимание на закрытые культурные площадки. Например, в Театре кукол в 11:00 состоится премьера спектакля «Не кормите мусорного дракона» (возраст зрителей — 5+, цена билета — 150 руб.).


В камерном зале филармонии в 12:00 покажут поучительную африканскую сказку «Ленивый Дамбо» (6+): маленькие гости станут полноправными участниками событий, познакомятся с необычными музыкальными инструментами. Цена билета — 150 руб.


Интересное мероприятие пройдет в холле концертного зала им. Каца в 14:00 здесь начнётся программа «Сказочное средневековье» от ансамбля Insula Magica и центра исторических проектов «БЕР». Для посетителей в возрасте от 6 лет организуют рыцарские турниры, старинные игры, средневековые танцы, мастер-класс по игре на флейтах и ударных. Цена билета — 200 руб.


В театре «Глобус» выступят начинающие актёры из детских творческих студий
В театре «Глобус» выступят начинающие актёры из детских творческих студий


Театр «Глобус» 1 июня в 16:00 впервые представит игровой проект своих детских творческих студий «Детство, отрочество, юность». Возрастная категория необычного спектакля, который потом останется в репертуаре, — 12+. Цена билета — 200 руб.


Праздничную акцию проводит и контактный зоопарк «Лесное посольство» (он работает с 10:00 до 20:00). 1 июня всех детей до 10 лет пустят к животным бесплатно, плюс в начале каждого часа будут экскурсии по выставке хищных растений «В гостях у Венериной мухоловки» (с 11:00 до 19:00). Однако по правилам «Лесного посольства» дети могут пройти в зоопарк только в сопровождении взрослых (цена билета — 250 руб.).


В Советском районе игровую программу в 11:00 организует ДК «Академия», а в 14:00 детей ждут в ТРК «Эдем», где будут работать театральная, спортивная и анимационная площадки. Детей ждут мастер-классы, сувениры, воздушные шары и бесплатное мороженое.


В молодежном центре «Юность» в Академгородке в 11:00 начнётся караоке-битва между командами школьников в 2 категориях: от 5 до 12 лет и от 12 до 14 лет. Участие бесплатное, но необходима регистрация команд.


Бесплатные праздничные мероприятия также пройдут в районных детских библиотеках (с 10:00 и 11:00), «Детском автогородке» (ул. Дуси Ковальчук, 65«а», с 11:00 до 15:00) и даже во дворах. К примеру, у дома по ул. Демакова, 6 в 16:00 начнется праздничная программа с мастер-классами, спортивной эстафетой, ростовыми куклами и шоу мыльных пузырей. В микрорайоне «Берёзовое», у дома по ул. Берёзовая, 3, в 18:00 стартует театрализованная программа с конкурсами под названием «Волшебный код фиксиков». В микрорайоне «Чистая Слобода», во дворе дома по ул. Спортивная, 5 в 17:00 начнется праздник, посвящённый безопасности дорожного движения, с играми, аттракционами, воздушными шарами и угощениями. 


Часть праздничных мероприятий ко Дню защиты детей пройдет в выходные — о них можно будет прочитать в пятницу на НГС.АФИША.


С наступлением тепла в Новосибирске все чаще проходят праздники на открытом воздухе, особенно популярной для проведения мероприятий в этом году стала Михайловская набережная. Сначала там организовали главную площадку местной «Ночи музеев», а затем — фестиваль уличной культуры.

Александра Зенкова
Фото Александра Ощепкова (1), из архива НГС.НОВОСТИ (2), Густаво Зырянова (3), предоставлено пресс-службой театра «Глобус» (4)

Прочтений: 5877
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (22)22
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено