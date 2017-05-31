День защиты детей в Новосибирске: куда сходить с ребёнком

НГС.НОВОСТИ подготовили полную программу мероприятий на Международный день защиты детей

1 июня в честь Международного дня защиты детей в городе пройдет множество мероприятий с концертами, играми и мастер-классами. К примеру, на территории Новосибирского зоопарка организуют сразу 2 площадки, более того, в первой половине дня дети до 16 лет смогут посетить зоопарк бесплатно. Интересные мероприятия также приготовили городские парки, дворцы культуры, театры и планетарий. Программа основных событий завтрашнего дня для детей и их родителей — в материале НГС.НОВОСТИ.





Большинство праздничных мероприятий пройдёт в парках, и вход на них свободный. Пожалуй, самое масштабное из них — традиционный «Фестиваль кукол» в Первомайском сквере. С 12:00 до 17:00 там будет работать сразу несколько тематических площадок, таких как салон авиаторов, пальчиковый театр, батут, выставка робототехники, контактный зоопарк и костюмированная фотозона. Также в сквере организуют мастер-классы по изготовлению кукол и народным ремеслам.





В Центральном парке праздник начнётся также в 12:00 и продлится до 16:00. В программе — выступление детских творческих коллективов Новосибирска, конкурсы с призами (в том числе по рисованию на асфальте), игры и мастер-классы (например, по лепке сувениров).







В парке «Берёзовая роща» детское мероприятие будет идти с 12:30 до 17:00. На большой площади парка покажут кукольный спектакль и концерт, а на малой с 13:30 до 15:00 планируется интерактивная развлекательная программа «Куклы нашего двора».







Мероприятия на открытом воздухе пройдут в парках, перед ГПНТБ и даже в нескольких дворах





Заельцовский парк ждёт детей и родителей к 14:00 на выступление клоуна Андрюши, мастер-классы для детей и взрослых (по рисованию крупой и изготовлению открыток) и шоу гигантских мыльных пузырей. Закончится мероприятие в 16:00.







В сквере им. Калинина в 11:00 стартует концертно-развлекательная программа «Одуванчиковое лето», а в парке им. Кирова в 12:00 — концертно-игровая программа «Дружные, веселые, счастливые». В парке «Сосновый бор» мероприятие начнётся в 12:00 — это будет семейная программа «Детворяндия — весёлая страна». В 13:00 организует праздник парк «У моря Обского» — там дети до 14 лет смогут весь день кататься на аттракционах бесплатно. Также праздничная программа с развлекательными площадками и мастер-классами пройдёт перед ГПНТБ (с 11:00 до 14:00).





В зоопарк детей до 16 лет пропустят бесплатно





Одна из самых масштабных площадок в День защиты детей расположится в Новосибирском зоопарке — для всех посетителей в возрасте до 16 лет с 11:00 до 13:00 вход туда будет бесплатным. В зоопарке появятся 3 тематические аллеи: «Детства», «Юбилейная» и «Экологическая». На первой можно будет поучаствовать в подвижных играх, квестах и конкурсах, посетить мастер-классы по вокалу и диджеингу, пострелять в лазерном тире. Вторая аллея посвящена празднованию 80-летия Новосибирской области: здесь проведут познавательный квест «Нескучное краеведение» и творческие мастер-классы. На третьей аллее детей ждёт занимательный экологический квест, а на главной сцене с 11:00 до 14:00 пройдёт концертная программа.







Перед входом в зоопарк в течение всего мероприятия будет работать выставка ретроавтомобилей, спортивных автомобилей и автомобилей специального назначения. Кроме того, по случаю праздника с 11:00 до 18:00 юные пассажиры смогут бесплатно прокатиться на детской железной дороге.







В 14:00 празднование продолжится у дельфинария «Дельфиния». Помимо концерта анонсированы спортивные конкурсы, фотосушка, национальные игры и около 20 мастер-классов (например, по изготовлению кормушек для птиц, кукол-оберегов, аквагриму). Также у дельфинария установят палатку, где все желающие смогут проконсультироваться с психологами по вопросам готовности ребенка к школе и другим моментам.







В Большом новосибирском планетарии состоится семейный праздник «Старт звёздного лета». Организаторы обещают программу для детей от 4 до 12 лет, сделанную с использованием уникальных мультимедийных технологий, которая включает интерактивные игры, танцы с космическими героями и показ полнокупольного фильма «Полярис». Представление начнется в 11:00, 13:00, 15:00 и 16:30, стоимость билета — 350 руб. Дополнительно все зрители смогут посетить башню Фуко и научный музей «Марс 2033».







Также в планетарии 1 июня с 12:00 до 17:00 будут работать бесплатные площадки: «Научная игротека» (турниры по настольным играм) и «Солнечный телескоп» (все желающие смогут рассмотреть на Солнце протуберанцы и пятна). А в 12:30 состоится торжественное открытие новой детской игровой площадки «Юнона».







По прогнозам синоптиков, завтра будет около +18 градусов, возможен дождь. Если в городе будут осадки, стоит обратить внимание на закрытые культурные площадки. Например, в Театре кукол в 11:00 состоится премьера спектакля «Не кормите мусорного дракона» (возраст зрителей — 5+, цена билета — 150 руб.).







В камерном зале филармонии в 12:00 покажут поучительную африканскую сказку «Ленивый Дамбо» (6+): маленькие гости станут полноправными участниками событий, познакомятся с необычными музыкальными инструментами. Цена билета — 150 руб.







Интересное мероприятие пройдет в холле концертного зала им. Каца — в 14:00 здесь начнётся программа «Сказочное средневековье» от ансамбля Insula Magica и центра исторических проектов «БЕР». Для посетителей в возрасте от 6 лет организуют рыцарские турниры, старинные игры, средневековые танцы, мастер-класс по игре на флейтах и ударных. Цена билета — 200 руб.





В театре «Глобус» выступят начинающие актёры из детских творческих студий





Театр «Глобус» 1 июня в 16:00 впервые представит игровой проект своих детских творческих студий «Детство, отрочество, юность». Возрастная категория необычного спектакля, который потом останется в репертуаре, — 12+. Цена билета — 200 руб.





Праздничную акцию проводит и контактный зоопарк «Лесное посольство» (он работает с 10:00 до 20:00). 1 июня всех детей до 10 лет пустят к животным бесплатно, плюс в начале каждого часа будут экскурсии по выставке хищных растений «В гостях у Венериной мухоловки» (с 11:00 до 19:00). Однако по правилам «Лесного посольства» дети могут пройти в зоопарк только в сопровождении взрослых (цена билета — 250 руб.).







В Советском районе игровую программу в 11:00 организует ДК «Академия», а в 14:00 детей ждут в ТРК «Эдем», где будут работать театральная, спортивная и анимационная площадки. Детей ждут мастер-классы, сувениры, воздушные шары и бесплатное мороженое.







В молодежном центре «Юность» в Академгородке в 11:00 начнётся караоке-битва между командами школьников в 2 категориях: от 5 до 12 лет и от 12 до 14 лет. Участие бесплатное, но необходима регистрация команд.







Бесплатные праздничные мероприятия также пройдут в районных детских библиотеках (с 10:00 и 11:00), «Детском автогородке» (ул. Дуси Ковальчук, 65«а», с 11:00 до 15:00) и даже во дворах. К примеру, у дома по ул. Демакова, 6 в 16:00 начнется праздничная программа с мастер-классами, спортивной эстафетой, ростовыми куклами и шоу мыльных пузырей. В микрорайоне «Берёзовое», у дома по ул. Берёзовая, 3, в 18:00 стартует театрализованная программа с конкурсами под названием «Волшебный код фиксиков». В микрорайоне «Чистая Слобода», во дворе дома по ул. Спортивная, 5 в 17:00 начнется праздник, посвящённый безопасности дорожного движения, с играми, аттракционами, воздушными шарами и угощениями.





Часть праздничных мероприятий ко Дню защиты детей пройдет в выходные — о них можно будет прочитать в пятницу на НГС.АФИША.







С наступлением тепла в Новосибирске все чаще проходят праздники на открытом воздухе, особенно популярной для проведения мероприятий в этом году стала Михайловская набережная. Сначала там организовали главную площадку местной «Ночи музеев», а затем — фестиваль уличной культуры.

