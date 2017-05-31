В новосибирских поликлиниках появились сборщики жалоб

Новосибирцы получили возможность пожаловаться на свои поликлиники
Новосибирцы получили возможность пожаловаться на свои поликлиники

Две городские поликлиники запустили первые в Новосибирске пункты сбора жалоб — в них по очереди дежурят страховщики и записывают переживания пациентов по поводу качества или организации медицинской помощи.


Пилотный проект «Бережливая поликлиника» в Новосибирске запустили в мае — сейчас его кураторы из Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) НСО подводят первые итоги. Так, с мая в детском отделении поликлиники № 7 и взрослом отделении поликлиники № 16 по очереди дежурят страховые представители из компаний «СИМАЗ-МЕД», «РОСНО-МС» и «Ингосстрах-М» с 9:00 до 13:00.


«Они консультируют пациентов и при необходимости оказывают содействие в получении медицинской помощи, совместно с руководством поликлиники решая возникающие проблемы», — пояснили в пресс-службе ТФОМС.


Сотрудники страховых организаций дежурят с утра до обеда в поликлиниках № 7 и № 16
Сотрудники страховых организаций дежурят с утра до обеда в поликлиниках № 7 и № 16

Страховщикам уже удалось опросить около 70 пациентов. Выяснилось, что горожане плохо информированы об электронной записи на прием.


По наблюдениям страховых представителей, это связано, прежде всего, с «низким уровнем технической грамотности населения», отметили в фонде.

 

В поликлинике № 7 пациенты указывали также на некомфортные условия ожидания из-за маленькой площади холла перед детской регистратурой. По информации фонда ОМС, администрация поликлиники пообещала учесть это при реконструкции здания.


Специалисты страховых организаций также пришли к выводу, что во всех поликлиниках нужно разделить потоки пациентов к терапевтам. «Сейчас все пациенты — пришедшие на первичный и повторный прием, обратившиеся с заболеванием и для профилактического обследования, а также те, кому требуется выписать справки или рецепты, находятся в одной очереди.


Это увеличивает время нахождения в поликлинике и вызывает негативную реакцию пациентов», — констатировали они.


В фонде ОМС добавили, что более подробные итоги проекта будут известны в сентябре. Полученный опыт организаторы пообещал распространить на все медицинские организации региона. 


Этой весной губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий эмоционально выступил перед врачебным сообществом — он призвал медиков человечнее относиться к пациентам и не быть циничными в общении с заболевшими людьми.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлено ТФОМС НСО (2)

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