Школьнице, которую забыли записать на ЕГЭ, разрешат сдать математику 3 раза

Оля Кутузова не попала 31 мая на ЕГЭ по математике из-за ошибки учителей школы
Оля Кутузова не попала 31 мая на ЕГЭ по математике из-за ошибки учителей школы

Выпускнице Плотниковской школы № 111 Ольге Кутузовой, не допущенной до ЕГЭ из-за учителей, подсказали выход из ситуации в Новосибирском институте мониторинга и развития образования. 


Сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали, что выпускница Плотниковской средней школы Ольга Кутузова оказалась не допущена к ЕГЭ — учителя забыли включить её в список учеников, которые 31 мая пойдут сдавать единый госэкзамен по математике. Проблему заметили всего за 2 дня до экзамена, однако исправить за это время свою ошибку не сумели. Сама Ольга Кутузова переживает, что из-за этих проблем может получить аттестат только через год.


«Ребёнок сдаст экзамен 28 июня, но если она не сдаст 28-го, то есть ещё 2 варианта пересдачи. Если результаты [по ЕГЭ] придут очень быстро, то она может пересдать ещё 1 июля — резерв по всем предметам. <…> Предусмотрен [ещё] сентябрьский этап — по расписанию это 8 сентября», — пояснил НГС.НОВОСТИ заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования — оператора ЕГЭ Новосибирска и Новосибирской области, Сергей Кондратьев.


Сергей Кондратьев также заметил, что девочку, которую ошибочно записали на экзамен по математике дважды — «математику базовую» и «математику профильную», нельзя считать даже косвенной виновницей этой ситуации, поскольку ученица имеет право сдавать оба этих экзамена.


По словам замдиректора института мониторинга и развития образования, Ольга Кутузова в случае пересдачи экзамена может параллельно поступать в колледж при НГАУ на основании аттестата за 9-й класс.


«[Действительно] технически невозможно было что-то сделать, когда ошибка вскрылась за 2 дня. Вот если хотя бы за неделю об этом стало известно. Тогда было бы обращение в Рособрнадзор с просьбой внести эти изменения», — сообщил Сергей Кондратьев. Он также заметил, что в отношении завуча и, возможно, директора школы может быть применено дисциплинарное взыскание — от выговора до увольнения.

Илья Калинин
Фото предоставлено Юлией Кутузовой

Прочтений: 581
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено