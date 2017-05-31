Школьнице, которую забыли записать на ЕГЭ, разрешат сдать математику 3 раза

Оля Кутузова не попала 31 мая на ЕГЭ по математике из-за ошибки учителей школы

Выпускнице Плотниковской школы № 111 Ольге Кутузовой, не допущенной до ЕГЭ из-за учителей, подсказали выход из ситуации в Новосибирском институте мониторинга и развития образования.







Сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали, что выпускница Плотниковской средней школы Ольга Кутузова оказалась не допущена к ЕГЭ — учителя забыли включить её в список учеников, которые 31 мая пойдут сдавать единый госэкзамен по математике. Проблему заметили всего за 2 дня до экзамена, однако исправить за это время свою ошибку не сумели. Сама Ольга Кутузова переживает, что из-за этих проблем может получить аттестат только через год.





«Ребёнок сдаст экзамен 28 июня, но если она не сдаст 28-го, то есть ещё 2 варианта пересдачи. Если результаты [по ЕГЭ] придут очень быстро, то она может пересдать ещё 1 июля — резерв по всем предметам. <…> Предусмотрен [ещё] сентябрьский этап — по расписанию это 8 сентября», — пояснил НГС.НОВОСТИ заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования — оператора ЕГЭ Новосибирска и Новосибирской области, Сергей Кондратьев.





Сергей Кондратьев также заметил, что девочку, которую ошибочно записали на экзамен по математике дважды — «математику базовую» и «математику профильную», нельзя считать даже косвенной виновницей этой ситуации, поскольку ученица имеет право сдавать оба этих экзамена.







По словам замдиректора института мониторинга и развития образования, Ольга Кутузова в случае пересдачи экзамена может параллельно поступать в колледж при НГАУ на основании аттестата за 9-й класс.







«[Действительно] технически невозможно было что-то сделать, когда ошибка вскрылась за 2 дня. Вот если хотя бы за неделю об этом стало известно. Тогда было бы обращение в Рособрнадзор с просьбой внести эти изменения», — сообщил Сергей Кондратьев. Он также заметил, что в отношении завуча и, возможно, директора школы может быть применено дисциплинарное взыскание — от выговора до увольнения.