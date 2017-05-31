На улицах Новосибирска начали торговать гигантскими ягодами
Уличные торговцы в Новосибирске начали продавать узбекские арбузы.
Арбузы из Узбекистана привезли 3 дня назад, рассказали продавцы на площадке у готовящегося к открытию «Агропарка» на проезде Энергетиков.
Цена за килограмм арбуза — 100 руб.
Новосибирцы уже не удивляются тому, что арбуз можно купить круглый год. Однако зимой и в межсезонье цены на них гораздо выше, и привозят их не из ближнего зарубежья, а из Таиланда и Израиля. Например, в ноябре корреспондент заметил в «Мегасе» даже желтые арбузы по 517 руб. за кг.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
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