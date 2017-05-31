Мартышки с белой бородой улетели из Новосибирска в Венгрию

Мартышки Бразза живут в Новосибирском зоопарке с 2005 года
Мартышки Бразза живут в Новосибирском зоопарке с 2005 года

Две мартышки Бразза переехали жить из Новосибирского зоопарка им. Ростислава Шило в Венгрию.


Самолёт с обезьянами вылетел из аэропорта Толмачёво на прошлой неделе.


«Две самки 2014 года рождения отправились в зоопарк венгерского города Сегед», — сообщили 31 мая в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области.


В надзорном ведомстве НГС.НОВОСТИ пояснили, что инспекторы перед отправлением животных проверили документы на них. Они убедились в том, что животные здоровы, у них стоят прививки. 


В Новосибирском зоопарке мартышки Бразза живут с 2005 года. Зверинец участвует в Европейской программе сохранения вида. 


У этих обезьян необычная внешность — на мордочках желтовато-серый мех, белая борода и красновато-каштановая шапочка на лбу.


Справка: Мартышки Бразза названы так в честь французского путешественника Пьера Бразза, основателя Браззавиля. Он впервые встретил этих обезьян в Центральной Африке. Животные внесены в Международную Красную книгу (По данным Википедии).


В апреле из Новосибирского зоопарка улетели ещё несколько десятков животных. Пара моко (горных свинок) и пара сурикатов теперь будут жить в зоопарке Калининграда. Кроме того, 4 огаря, 4 каролинских утки, 2 ягуарунди, 2 моко, кенгуру Беннетта и египетский крылан отправились в зоопарк Екатеринбурга. А кенгуру, капибара, 2 патагонские мары, а также самец и самка дикобраза отправились на самолёте в зоопарк Ростова-на-Дону.

Ольга Власова
Фото zoonovosib.ru

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