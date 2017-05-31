Хулиган получил 15 лет за раненого полицейского и обстрел двора

Новосибирец получил 15 лет колонии строгого режима

Сегодня, 31 мая, Новосибирский областной суд приговорил 40-летнего Максима Медведева к 15 годам в колонии за поджог квартиры сожительницы и выстрел в полицейского.





Мужчину признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, поджоге, вооруженном хулиганстве и посягательстве на жизнь полицейского (ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 167, п. «а» ч. 1 ст. 213 и ст. 317 УК РФ).







«Суд установил, что 23 августа 2016 года Медведев в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире дома по ул. Стофато, 2 в Новосибирске, где между ним и его сожительницей возник конфликт из-за употребления им спиртных напитков. Оставшись один, Медведев на почве личных неприязненных отношений поджёг квартиру хозяйки с её имуществом, причинив ущерб на сумму более 237 тыс. руб.», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







Ранее в прокуратуре рассказывали, что после того, как сотрудники МЧС потушили пожар, Медведев начал запугивать ружьем соседку. Узнав о происходящем, пожарные вывели жильцов на улицу и при помощи ломов снаружи подперли дверь в подъезд, закрыв там мужчину. После этого Медведев взял ружье и 8 раз выстрелил сначала в подъезде, а потом из окна выгоревшей квартиры.







Соседи мужчины вызвали полицейских. «Медведев, выйдя из квартиры и увидев мужчину в форменном обмундировании, который пытался обезвредить и задержать хулигана, произвёл с целью убийства выстрел в 47-летнего полицейского. Медведев целился в грудь потерпевшего, но последний перед выстрелом успел рукой отвести дуло обреза вниз», — сказали в прокуратуре.







Полицейскому ранило ноги, и он попал в больницу, а стрелка задержали другие полицейские.







Судья приговорил Максима Медведева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 30 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.







Один из самых громких случаев стрельбы по полицейским в Новосибирске произошёл в 2014 году: тогда житель города выстрелил из укороченного самодельного ружья в окно пункта полиции «Оловозаводской» и ранил следователя. Стрелка приговорили к принудительному психиатрическому лечению. А недавно 21-летний молодой человек обстрелял двух полицейских в Ленинском районе.

