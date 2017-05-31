Новосибирцы залезли на берёзы и окольцевали редких птиц

В этом году птицы заселились в 5 совятников, расположенных в бассейне реки Издревой

На выходных волонтёры экоклуба НГУ и Центра реабилитации хищных птиц отправились в бассейн реки Издревой, чтобы провести кольцевание совят.





«В этом году заселилось 5 совятников. Кольцевание нужно для изучения биологического вида птиц. Можно сказать, что совятники появились на этом месте в 2012 году, сейчас там формируется популяция, потому что это хорошее место — там много грызунов. Птицы в хорошем состоянии, ютятся гнездами. В следующий раз мы туда поедем в июне-августе — волонтёры будут вешать новые гнезда, а уже на кольцевание мы поедем в следующем году», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель экоклуба НГУ Алексей Маслов.







Искусственные совятники предназначены для развития популяции длиннохвостых неясытей, которые входят в Красную книгу Новосибирской области. Совятники развешиваются на высоте 6–8 м. Волонтёрам, чтобы провести кольцевание, приходится лезть на эту высоту и отбиваться от родителей птенцов, которые пытаются защитить молодых птенцов. Всего 27–28 мая волонтёры окольцевали 9 птенцов, которые теперь занесены в базу.







27–28 мая волонтеры окольцевали 9 молодых птенцов, которые теперь занесены в базу





Напомним, 29 мая в Новосибирск авиарейсом прилетело 10 молодых балобанов, которых зоозащитники Центра реабилитации хищных птиц выпустят на свободу в Алтайском крае.