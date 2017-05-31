«Сандуны» назвали новую дату открытия бани в центре Новосибирска

В общем отделении второго класса уже заканчивается отделка. Фото Стаса Соколова

«Сандуновские бани» назвали ориентировочную дату открытия в центре Новосибирска — по словам директора ООО «Сандуны Новосибирск» Евгения Анисимова, баня на ул. Каменской, 19«а» может открыться уже в декабре этого года.







«Сандуны» откроются в здании бывшей муниципальной бани № 8, которое компания взяла в концессию на 35 лет, рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. По его словам, состояние здания оказалось существенно хуже, чем ожидалось — однако концессионер уже выполнил основной объём работ и идёт с опережением графика.







Евгений Анисимов из «Сандунов» признал, что ветхое здание бани на ул. Каменской потребовало дополнительных 100 млн. Фото Стаса Соколова





По признанию Анисимова, «Сандунам» пришлось фактически полностью менять перекрытия и даже часть стен, что привело к увеличению расходов на реконструкцию более чем на 100 млн руб. (первоначальный бюджет проекта составлял 140 млн руб. — С.С.). При этом представитель «Сандунов» уточнил, что тарифы на пользование банями «не будут московскими», а должны соответствовать сложившемуся в Новосибирске уровню цен.







Справка: Сандуновские бани — одни из старейших общественных бань Москвы, работающие с начала XIX века. Посетителями бань были многие высокопоставленные чиновники или знаменитости, например, певец Фёдор Шаляпин. В интерьерах бани неоднократно снимались художественные фильмы, например, «Ирония судьбы» и «Брат 2». В Новосибирске предприятие под этим названием будет работать по франчайзингу.





Банный комплекс будет состоять из 2 отделений первого и второго классов, которые будут отличаться только отделкой. Кроме того, в здании будут работать массажисты, парикмахерская и небольшой хаммам.







Элементы отделки будущей бани. Фото Стаса Соколова





По условиям концессионного соглашения, «Сандуны» будут оказывать услуги по муниципальным тарифам — для льготников. Однако действовать эти тарифы будут только по отдельным дням, признал Витухин.







Вид на здание бани со двора. Фото Стаса Соколова





Баня на ул. Каменской — не первый опыт мэрии по привлечению инвестора для реконструкции муниципальной бани. Так, в начале 2010-х годов городские власти позволили снести так называемые «Фёдоровские бани» на ул. Советской — на их месте компания «Новосибирск Строй Монтаж» обещала построить 6-этажный банно-спортивный комплекс. Однако в 2014 году стройка была заморожена.





Как рассказал сегодня начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский, договор, по которому застройщик должен ввести новое здание бани на ул. Советской в эксплуатацию, истекает в конце 2017 года — уже в начале 2018 года «Фёдоровские бани» должны открыться. Задержку в строительстве Жигульский объяснил сменой инвестора проекта.