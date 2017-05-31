«Сандуны» назвали новую дату открытия бани в центре Новосибирска

В общем отделении второго класса уже заканчивается отделка. Фото Стаса Соколова
В общем отделении второго класса уже заканчивается отделка. Фото Стаса Соколова

«Сандуновские бани» назвали ориентировочную дату открытия в центре Новосибирска — по словам директора ООО «Сандуны Новосибирск» Евгения Анисимова, баня на ул. Каменской, 19«а» может открыться уже в декабре этого года.


«Сандуны» откроются в здании бывшей муниципальной бани № 8, которое компания взяла в концессию на 35 лет, рассказал начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. По его словам, состояние здания оказалось существенно хуже, чем ожидалось — однако концессионер уже выполнил основной объём работ и идёт с опережением графика.


Евгений Анисимов из «Сандунов» признал, что ветхое здание бани на ул. Каменской потребовало дополнительных 100 млн. Фото Стаса Соколова
Евгений Анисимов из «Сандунов» признал, что ветхое здание бани на ул. Каменской потребовало дополнительных 100 млн. Фото Стаса Соколова


По признанию Анисимова, «Сандунам» пришлось фактически полностью менять перекрытия и даже часть стен, что привело к увеличению расходов на реконструкцию более чем на 100 млн руб. (первоначальный бюджет проекта составлял 140 млн руб. — С.С.). При этом представитель «Сандунов» уточнил, что тарифы на пользование банями «не будут московскими», а должны соответствовать сложившемуся в Новосибирске уровню цен.


Справка: Сандуновские бани — одни из старейших общественных бань Москвы, работающие с начала XIX века. Посетителями бань были многие высокопоставленные чиновники или знаменитости, например, певец Фёдор Шаляпин. В интерьерах бани неоднократно снимались художественные фильмы, например, «Ирония судьбы» и «Брат 2». В Новосибирске предприятие под этим названием будет работать по франчайзингу. 


Банный комплекс будет состоять из 2 отделений первого и второго классов, которые будут отличаться только отделкой. Кроме того, в здании будут работать массажисты, парикмахерская и небольшой хаммам.


Элементы отделки будущей бани. Фото Стаса Соколова
Элементы отделки будущей бани. Фото Стаса Соколова


По условиям концессионного соглашения, «Сандуны» будут оказывать услуги по муниципальным тарифам — для льготников. Однако действовать эти тарифы будут только по отдельным дням, признал Витухин.


Вид на здание бани со двора. Фото Стаса Соколова
Вид на здание бани со двора. Фото Стаса Соколова


Баня на ул. Каменской — не первый опыт мэрии по привлечению инвестора для реконструкции муниципальной бани. Так, в начале 2010-х годов городские власти позволили снести так называемые «Фёдоровские бани» на ул. Советской — на их месте компания «Новосибирск Строй Монтаж» обещала построить 6-этажный банно-спортивный комплекс. Однако в 2014 году стройка была заморожена.


Как рассказал сегодня начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский, договор, по которому застройщик должен ввести новое здание бани на ул. Советской в эксплуатацию, истекает в конце 2017 года — уже в начале 2018 года «Фёдоровские бани» должны открыться. Задержку в строительстве Жигульский объяснил сменой инвестора проекта.

Стас Соколов
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