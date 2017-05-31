У монумента Славы появился новый памятник

Арка памяти, посвящённая детям-узникам фашистских концлагерей
Арка памяти, посвящённая детям-узникам фашистских концлагерей

31 мая в сквере Славы в Новосибирске открылась арка памяти, посвящённая детям-узникам фашистских концлагерей 1941–1945 годов.


Новый памятник был создан по инициативе Новосибирского союза бывших малолетних узников фашистских концлагерей на деньги муниципального и областного грантов. Всего памятник обошёлся в 1,5 млн руб.: 746 тыс. руб. выделила мэрия Новосибирска, а 828 тыс. руб. — правительство области.


На открытии памятника были ветераны, школьники, чиновники из мэрии Новосибирска и правительства области и депутаты.


«Мы только что отпраздновали 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы воздаём славу, память нашим героям, защитникам нашей Родины, мы сегодня говорим о защите нашей истории, о сохранении памяти, о той цене, которую заплатил наш народ за победу. Но совершенно особая страница этой истории — это история малолетних узников. Малолетние ребятишки, плохо сознавая, что с ними происходит, попадали в узилище фашизма и становились фактически не людьми, а биологическим материалом для опытов», — сказал на открытии памятника мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


На открытии памятника были ветераны, школьники, чиновники из мэрии Новосибирска, правительства области и депутаты
На открытии памятника были ветераны, школьники, чиновники из мэрии Новосибирска, правительства области и депутаты


Он добавил, что этот памятник не просто дань памяти жертвам фашизма, но и напоминание молодёжи о тех страшных событиях. «Чтобы вы знали, помнили, хранили историю нашей Родины, чтобы никогда на земле не повторился этот ужас войны», — заключил мэр.


После открытия арки присутствующие возложили к ней цветы
После открытия арки присутствующие возложили к ней цветы


Справка: Новосибирский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей создан 23 апреля 1994 года. Сейчас в нём 200 членов — жители города и области старше 75 лет, которые во время Великой Отечественной войны прошли испытания фашистских концлагерей. Основная деятельность союза — военно-патриотическое воспитание молодёжи.


В Новосибирске периодически появляются новые памятники и мемориальные доски в честь героев. В начале мая на стене жилого дома № 12 по ул. Рассветной появилась мемориальная доска в память о погибшем в Чечне 24-летнем новосибирском спецназовце Иване Шелохвостове.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Артёмом Роговским

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