Четырёхлетние мальчики сбежали из детского сада в магазин за конфетами

Мальчики сбежали из сада за сладостями

В Бердске следователи начали проверку после того, как из детского сада № 28 «Огонёк» самостоятельно ушли два 4-летних мальчика.







«По данным следствия, около 18 часов 30 мая 2017 года группа детей совместно с воспитателем гуляла на огороженной территории дошкольного учреждения. В какой-то момент два четырёхлетних мальчика через одну из калиток детского сада самостоятельно покинули его территорию и направились в находившийся поблизости супермаркет "Магнит", чтобы купить сладости», — сообщило сегодня следственное управление СК РФ по НСО.







Работники детского сада обнаружили, что детей нет, через несколько минут и начали их поиски. «Вскоре дети были обнаружены недалеко от указанного магазина и возвращены в дошкольное учреждение», — добавили в СК.







Сейчас следователи проверяют, почему дети остались без присмотра и смогли уйти из сада.







В марте похожий случай произошёл в Новосибирске — тогда ушедший из сада мальчик нашёлся через несколько часов.