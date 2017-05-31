Белорусы прислали в Новосибирск новый трамвай

Первый новосибирский трамвай, собранный специалистами «БКМ-Сибирь»

Кузов для нового новосибирского трамвая привезли в левобережное депо.







«Кузов прибыл в воскресенье. Ещё даже не открывали», — рассказал НГС.НОВОСТИ генеральный директор российско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь», на базе которого в Новосибирске строят новые вагоны, Александр Евдокимов.







По его словам, работу над вторым трамваем специалисты российско-белорусского предприятия «БКМ-Сибирь» начнут после 15 июня, когда первый вагон передадут в ГЭТ.







«Нам нужно провести его обкатку, порядка 600 км проехать. Пока мы здесь катаемся, по депо. На линию ещё не выезжали, выехать можно будет только тогда, когда его застрахуем, — пояснил руководитель предприятия. — Сейчас под высоким напряжением работает, сушится, греется». Третий вагон, уточнил Евдокимов, планируют привезти завтра.





На реконструкцию первого вагона власти потратили 18 млн руб. — трамвай уже практически готов к работе и выйдет на линию в ближайшие 2 недели.