В Новосибирске ищут альпинистов для ремонта Дома быта

Дом быта на Красном проспекте, 50
Дом быта на Красном проспекте, 50

Власти Новосибирска решили отремонтировать фасад Дома быта на Красном проспекте, 50 с помощью промышленных альпинистов.


«Мы будем заменять треснувшие стёкла, менять крепления остекления», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник техотдела Центра муниципального имущества (заказчик работ) Михаил Артюх. Среди других работ — восстановление гидроизоляции на козырьке, ремонт отливов на окнах.


Кроме того, с Дома быта исчезнут солнцезащитные элементы — это горизонтальные конструкции, расположенные над каждым окном между вертикальными пилонами по всей высоте фасада.


«Они в аварийном состоянии находятся, они функции никакой не несут сейчас .Чтобы деньги не тратить на их замену и ремонт, мы их решили демонтировать», — объяснил Артюх.


Для того, чтобы сделать этот ремонт, Центр муниципального имущества объявил конкурс. Начальная стоимость контракта — 692 тыс. руб., говорится в материалах на сайте zakupki.gov.ru. По договору фасад со 2-го по 8-й этаж отремонтируют промышленные альпинисты. На работы должно уйти 40 дней после того, как контракт заключат. Победитель торгов станет известен 8 июня.


В мае власти Новосибирска заказывали ремонт другого здания на Красном проспекте — 100-квартирного дома. Работы стоимостью 10 млн руб. предполагали в том числе и ремонт фасада.

Елена Громкова
Скриншот google.ru/maps

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