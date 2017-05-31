Двое знаменитых новосибирцев претендуют на звание «Человек года-2017»

Миша Алоян претендует на победу в номинации «Спортсмен года»
Миша Алоян претендует на победу в номинации «Спортсмен года»

Мужской журнал GQ открыл голосование «Человек года-2017» — из новосибирцев в список попали режиссер Андрей Звягинцев и боксёр Миша Алоян. 


Голосование стартовало на официальном сайте издания. Новосибирцы в списке претендующих на победу персон есть в 2 номинациях. В номинации «Режиссёр года» представлен выходец из Новосибирска Андрей Звягинцев.


«Своим пятым фильмом, драмой "Нелюбовь", Звягинцев заслужил любовь зрителей и критиков на Каннском фестивале — и увез домой приз жюри», —  говорится на сайте конкурса.


Другой новосибирец в списке — боксёр Миша Алоян. «Боксёра не сломили ни спорное серебро на Олимпиаде в Рио, ни антидопинговый скандал. Мужественно и успешно он запустил профессиональную карьеру, начав исключительно с побед», — объясняется выбор его кандидатуры среди претендентов на победу в номинации «Спортсмен года» на сайте GQ.


Также в прошлом году заметно отличились ещё несколько знаменитых новосибирцев, хотя и не попавших в голосование издания. В их числе воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко — он стал автором хет-трика в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.


Режиссёр Тимофей Кулябин в прошлом году поставил нашумевший спектакль по пьесе Кафки «Процесс». Кроме того, спектакль на жестовом языке «Три сестры» собрал несколько театральных премий в Новосибирске.


Коммерческий успех снискал в прошлом году новосибирец, идеолог первомайского шествия «Монстрация» Артём Лоскутов. На российском аукционе Vladey картина Лоскутова «Запрещёнка на золотом» была продана за 3 тыс. евро.


Кто из новосибирцев по вашему мнению достоин звания «Человек года-2017»?

  • Режиссёр Андрей Звягинцев
  • Режиссёр Тимофей Кулябин
  • Боксёр Миша Алоян
  • Автор «Монстрации» Артём Лоскутов
  • Хоккеист Владимир Тарасенко
  • Ни один из них
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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