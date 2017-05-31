Авторы указателей на улицах Новосибирска перепутали мечеть с театром масок





На информационной табличке с указателями достопримечательностей в центре Новосибирска c ошибкой написано слово «мечеть» на английском языке.







Установленная на пл. Кондратюка табличка, в частности, указывает на расположенную поблизости историческую мечеть (ул. Фрунзе, 1«а»). Здание мечети было построено в 1916 году и признано памятником архитектуры регионального значения.







Надпись на указателе дублирована на английском языке, однако слово «мечеть» на этом информационном щите написано как masque, хотя на английском это слово пишется с другой буквой — mosque, заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Одно из значений слова masque в английском языке — театр масок, маскарад или костюмированные представления, которые были популярны в королевских домах Европы в XVI–XVII веках. С французского языка слово masque и переводится как «маска».







Это уже не первый случай, когда при изготовлении указателей на английском языке допускают ошибки. Так, в прошлом году местный филиал РЖД разместил на отремонтированной станции щит, на котором автобусная остановка «Дом быта» была обозначена как Stop «Dom byta».

