Новосибирцы завалили «Яндекс» запросами о ячмене и геморрое

«Яндекс» подсчитал запросы новосибирцев о болезнях и предложил онлайн-консультации у терапевтов

Компания «Яндекс» рассказала о самых частых запросах новосибирцев по поводу здоровья — чаще всего горожане интересуются такими заболеваниями, как ячмень, аритмия и мастопатия.





Специально для НГС «Яндекс» составил топ-100 популярных запросов новосибирцев на тему здоровья — с формулировками «как лечить», «чем лечить», «лечение», «лекарство от».





В топе рейтинга по запросу «как лечить» находится «ячмень на глазу как лечить быстро дома». На 2-м месте — «аритмия сердца что это такое как лечить», на 3-м — «мастопатия молочной железы что это такое как лечить». Для сравнения, про ячмень новосибирцы спрашивают в 2 раза чаще, чем про мастопатию. Также в 1-ю десятку входят запросы о шипице на ступне, фиброаденоматозе молочной железы, тахикардии сердца, стоматите у детей, геморрое у взрослого, грибке ногтей на ногах и повышенном холестерине в крови.





По запросам «лечение» и «лекарство от» новосибирцы чаще всего интересовались способами борьбы с наркоманией и алкоголизмом, а также с лямблиями у взрослых. В 1-ю десятку также вошли запросы о ветрянке у детей, подагре, крапивнице, геморрое, цистите, панкреатите и снова геморрое. Замыкает топ запрос «коньюктивит глаз лечение у детей». В этом рейтинге также оказались «сахарный диабет 2 типа диета лечение» (84-е место), «боррелиоз лечение» (22-е место), «лечение ревматоидного артрита народными средствами» (41-е место) и др.





Также накануне «Яндекс» объявил о запуске нового сервиса с онлайн-консультациями с терапевтом и педиатром «Яндекс.Здоровье». Согласно описанию, приложение позволяет пользователям консультироваться с врачами из любого удобного места — с помощью сообщений или видеосвязи.





Пока что приложение для iOS и Android сотрудничает только с московскими врачами, но доступно любым пользователям, в том числе из Новосибирска, рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан. «Для начала мы пошли в те клиники, с которыми у нас уже были контакты — им проще объяснять концепцию нового сервиса, проще говорить о сотрудничестве. Мы готовы подключать новых партнеров», — сообщила Молодан. Однако отвечают терапевты и педиатры, судя по описанию проекта — круглосуточно.





C 31 мая первая консультация в приложении будет стоить 99 руб., а последующие — 499 руб., оплатить их можно будет картой, прикрепленной к приложению, деньги списываются только после консультации, говорят в компании. «Если состояние человека покажется врачу опасным, он посоветует вызвать "скорую помощь" и не возьмёт плату за консультацию», — сообщают в «Яндексе». Также в компании подчеркивают, что онлайн-консультация не является медицинской услугой и не отменяет необходимости похода к врачу.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о статистике заболеваний, которыми страдают новосибирцы — жители региона стали чаще отравляться и болеть раком, но меньше нервничать.