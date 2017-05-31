Новосибирску выделили деньги на строительство четвертого моста через Обь

Проект четвёртого моста
Проект четвёртого моста

Новосибирская область получит из федерального бюджета больше 26 млрд руб. на строительство четвёртого моста через Обь.


Такое решение приняли 30 мая в Москве на заседании правительственной комиссии по транспорту, сообщила сегодня утром пресс-служба правительства НСО. В заседании участвовали зампредседателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, а от Новосибирской области — губернатор Владимир Городецкий, первый зампредседателя правительства региона Владимир Знатков, министр строительства Сергей Боярский и замминистра транспорта и дорожного хозяйства области Евгений Раков.


«По итогам заседания проект четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и получит поддержку из федерального центра в размере 26,273 млрд руб. (не менее 75 % от общей стоимости проекта). Также для реализации первого в дорожно-строительной отрасли региона ГЧП-проекта предусмотрены средства инвестора и областного бюджета. Точная сумма станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения не ранее сентября 2017 года. Предполагается, что реализация проекта также начнётся уже в 2017 году», — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.


Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь с пл. Труда. По проекту предполагается построить транспортные развязки на обоих берегах реки и тоннели под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».


Сам мост запроектирован длиной 1,5 км, он будет 6-полосный. На левом берегу поставят пункт оплаты. Общая стоимость строительно-монтажных работ проекта на III квартал 2015 года оценивалась в 35,037 млрд руб.


Летом прошлого года стали известны компании, претендующие на право заключения концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации моста. Это ООО «Северо-восточная магистраль», ООО «Сибирская концессионная компания» и ООО «Новосибирская концессионная компания».


Ранее сообщалось, что ради строительства четвёртого моста снесут 360 зданий, расположенных в створе ул. Ипподромской. Начать снос собирались во второй половине 2017 года.

Ксения Евдокимова

Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 16273
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (295)295
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено