Многодетный отец вносил фальшивые купюры в терминалы и угодил в колонию

Областной суд не смягчил приговор Дмитрию Турцеву, потому что ранее он уже был судим

Новосибирский областной суд приговорил отца троих детей к исправительной колонии за сбыт поддельных купюр.







«Поддельные купюры обнаружили при инкассации. При пересчёте денег инкассаторы увидели купюры, подлинность которых вызывала сомнение. Они вызвали полицию. Позже экспертиза установила, что деньги действительно поддельные», — рассказала НГС.НОВОСТИ прокурор апелляционного отдела судебного управления Ирина Смородина.







42-летний Дмитрий Турцев использовал поддельные банкноты номиналом 1000 руб. летом 2016 года — с мая по июль он вносил фальшивки в платёжные терминалы в Ленинском, Калининском и Октябрьском районах. Терминалы принимали поддельные деньги — так Турцеву удавалось пополнять баланс телефона и счёт QIWI, сообщили в пресс-службе прокуратуры НСО.





Он знал, что деньги ненастоящие — у купюр совпадали серия и номер — «ЛВ» 9966881, всего Турцев сбыл 27 банкнот, уточнили в надзорном ведомстве.





Следствие признало мужчину виновным в хранении и сбыте поддельных денег (ч. 1. ст. 186 УК РФ). Судья учёл, что Турцев полностью признал свою вину и что у него на иждивении трое несовершеннолетних детей, а жена находится в декретном отпуске, отметила Ирина Смородина. Откуда у мужчины взялись поддельные банкноты, следствие не установило.





В итоге Турцев получил 3 года исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 тыс. руб., сообщили в прокуратуре.





Приговор показался ему строгим. Турцев подал апелляционную жалобу, чтобы оспорить наказание. Однако апелляционная коллегия областного суда сочла это невозможным, потому что суд первой инстанции все смягчающие обстоятельства при вынесении приговора учёл, заметила Ирина Смородина.





«Подсудимый просил применить положение ч. 3 ст. 68 уголовного закона — назначить ему наказание без учёта правил рецидива с минимально возможным [сроком]», — пояснила Ирина Смородина, заметив, что Турцев ранее был судим.





В 2006 году он отбыл срок за приготовление к незаконному сбыту наркотиков. «Это преступление является особо тяжким. Сейчас он совершил тяжкое преступление, поэтому в его действиях имеется рецидив», — сказала Ирина Смородина.





Областной суд 29 мая оставил приговор в отношении Турцева без изменения, а апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения, констатировали в прокуратуре.





Новосибирцев не первый раз уличают в сбыте поддельных банкнот. В конце прошлого года полицейские задержали четырех знакомых друг с другом мужчин — жителей Новосибирска и Новосибирской области. Полиция подозревает задержанных в том, что они распространяли в Новосибирске поддельные деньги номиналом 5000 и 1000 руб. По данным правоохранителей, фальшивыми купюрами мужчины, как правило, расплачивались в магазинах и ночных клубах.