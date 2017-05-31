Надзиратель получил от зека телефон и лишился «Фольксвагена»

Приставы изъяли у бывшего надзирателя «Фольксваген»

На прошлой неделе судебные приставы Первомайского района Новосибирска из-за взятки изъяли у бывшего надзирателя автомобиль Volkswagen Passat.







По информации УФССП по НСО, в ноябре 2015 года начальник отдела по воспитательной работе с осужденными получил от одного из осужденных смартфон Sony Xperia M4 Aqua Dual стоимостью 19 990 рублей. Мужчина рассчитывал, что надзиратель сделает для него документы на условно-досрочное освобождение – в обязанности начальника входило составлять характеристики.







«Несмотря на такую протекцию, осужденный не получил условно-досрочного освобождения. Это разочаровало взяткодателя, а потому он потребовал от майора внутренней службы вернуть ему смартфон, на что взяточник возразил, дескать, все условия договора он выполнил, а потому не собирается возвращать гаджет: никто не обещал, что решение по условно-досрочному освобождению будет положительным», - передают судебные приставы.







Спустя два месяца тот же осужденный подал надзирателю заявление на длительное свидание с женой. После этого надзиратель потребовал USB 4G-модем стоимостью в 800 рублей, в итоге 1 марта 2016 года, когда он взял модем его поймали.







«Вводя в заблуждение осужденного, майор внутренней службы действовал умышленно, понимая, что не может каким-либо образом повлиять на положительное или отрицательное решение по заявлению о предоставлении длительного свидания», - объяснили в УФССП по НСО.







Суд посчитал мужчину виновным по ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество), он получил год в колонии общего режима штраф в 200 тыс. руб. В счет штрафа суд постановил изъять у мужчины автомобиль. После того, как осужденный выйдет на свободе, он 1,5 года не сможет работать на госслужбе и в правоохранительных органах. Когда суд выносил приговор, он учел, что у мужчины есть дочь. Приговор вступил в силу 28 февраля 2017 года.





26 мая изъяли автомобиль Volkswagen Passatу мужчины – его арестовали и скоро продадут.







В апреле судебные приставы Новосибирской области добились выплаты 100 тыс. руб. жертве ДТП, продав машину виновника аварии.