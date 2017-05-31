Директор НОВАТа заработал за год 13 миллионов

Владимир Кехман

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман отчитался о доходах за 2016 год.







Всего за год Кехман задекларировал 13 млн 730 тыс. руб., передает Министерство культуры РФ. Кроме этого, в декларации отмечается, что у директора театра в собственности квартира площадью 266,8 кв. м, а в пользовании комната площадью 27,5 кв. м, автомобиля нет.







Также в документах зафиксирован годовой доход супруги Владимира Кехмана Иды — она заработала за год более 432 тыс. руб. Квартиры в собственности у нее нет, машины тоже.







В 2015 году доход Кемана был 11, 3 млн руб. В индивидуальной собственности у него было две квартиры (площадью 892,4 и 266,8 кв. м), а на правах долевой собственности он владел земельным участком площадью 3598 кв. м. Автомобилей у Владимира Кехмана также не было, но в пользовании была комната той же площадью 27,5 кв. м.