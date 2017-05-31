Две фуры перегородили трассу под Новосибирском

ДТП возле Мошково

Вечером 30 мая на трассе под Новосибирском возле Мошково в аварию попали две фуры.





Фото с места ДТП в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал очевидец, после ДТП машины перегородили дорогу.





По информации свидетелей в соцсетях, столкновение было лобовым. Автоинспекторы перекрывали трассу и автомобили ехали в объезд.





НГС выясняет подробности.





Место ДТП





В понедельник, 29 мая, уже перекрывали трассу недалеко от Мошковского района — тогда посреди дороги загорелся большегруз.