Две фуры перегородили трассу под Новосибирском
Вечером 30 мая на трассе под Новосибирском возле Мошково в аварию попали две фуры.
Фото с места ДТП в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал очевидец, после ДТП машины перегородили дорогу.
По информации свидетелей в соцсетях, столкновение было лобовым. Автоинспекторы перекрывали трассу и автомобили ехали в объезд.
НГС выясняет подробности.
В понедельник, 29 мая, уже перекрывали трассу недалеко от Мошковского района — тогда посреди дороги загорелся большегруз.
Елена Громкова
Фото и скриншот очевидца
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