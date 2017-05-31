Две фуры перегородили трассу под Новосибирском

ДТП возле Мошково
ДТП возле Мошково

Вечером 30 мая на трассе под Новосибирском возле Мошково в аварию попали две фуры.


Фото с места ДТП в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал очевидец, после ДТП машины перегородили дорогу.


По информации свидетелей в соцсетях, столкновение было лобовым. Автоинспекторы перекрывали трассу и автомобили ехали в объезд.


НГС выясняет подробности.


Место ДТП
Место ДТП


В понедельник, 29 мая, уже перекрывали трассу недалеко от Мошковского района — тогда посреди дороги загорелся большегруз.

Елена Громкова
Фото и скриншот очевидца

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