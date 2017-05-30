На Северо-Чемском жилмассиве вторые сутки стоит открытым опасный люк

Люк стоит открытым второй день 
Люк стоит открытым второй день 

На Северо-Чемском жилмассиве второй день стоит открытым люк рядом с пешеходной дорожкой.


Фотографию люка около проезжей части по ул. Комсомольская в редакцию НГС.НОВОСТИ прислала читательница. Она рассказала, что сделала снимок 29 мая около 19:00. «Это был вечер, когда все родители гуляли с детьми», — объяснила девушка. 


Спустя сутки ничего не изменилось — люк  сегодня, 30 мая, в 21:00 по-прежнему стоял открытым, пояснила читательница. 


На фотографии видно, что люк находится практически напротив автомойки «СКИФ» на ул. Комсомольская, 31«а». 


Ещё один опасный открытый люк корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил сегодня на перекрёстке ул. Орджоникидзе и Каменская — сразу за оперным театром. Около 15:00 он был никак не обозначен, а рядом с ним лежала крышка. Автомобилисты, поворачивающие с ул. Каменская на ул. Орджоникидзе со стороны ул. Депутатская в сторону ул. Военная, замечали открытый люк, оказываясь всего в нескольких сантиметрах от него. 

Ольга Власова
Фото читательницы 

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