Областные власти дали денег на фильм о Николае Втором

Фильм расскажет о влиянии семьи Николая Второго на создание Ново-Николаевска

Новосибирские общественники выиграли грант на создание фильма о влиянии семьи Николая Второго на создание Ново-Николаевска.







«Конкурс социально значимых проектов, выполняемых социально ориентированными некоммерческими организациями, проводился министерством региональной политики НСО. Сумма гранта составила 145 тыс. руб.», — рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель областного общественного фонда защиты потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.







На эти деньги общественники будут снимать фильм «Имперская семья: История влияния на возникновение и развитие Ново-Николаевска и региона в целом».





«Фильм будет о влиянии императорской семьи на возникновение Ново-Николаевска. Моя цель — пропагандировать региональный патриотизм, чтобы люди больше узнали о родном городе. Также чтобы о Новосибирске узнали жители других стран. Начало работы над фильмом запланировано с 1 июня. Сейчас буду писать сценарный план, подбирать экспертов, отсматривать архивные материалы — набирать материал. По мере возможности будем подключать Москву и Санкт-Петербург — там тоже есть архивы и специалисты, которые могут многое рассказать по теме», — рассказал НГС.НОВОСТИ член общественной палаты НСО режиссер Александр Бакаев.





Эта кинолента станет своеобразным продолжением фильмов «Сибирское царство: скрытая история» и «Сибирское царство: новые берега», которые рассказывают об истории территории Новосибирской области и о Ново-Николаевске, отметил режиссер. Ожидается, что новый фильм будет готов к концу года.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о задумке Музея Новосибирска по выпуску серии документальных фильмов об истории города. В них планировалось рассказать о захвате Ново-Николаевска Красной армией, строительстве первой в Сибири ГЭС и самого большого вокзала.