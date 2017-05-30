Областные власти дали денег на фильм о Николае Втором

Фильм расскажет о влиянии семьи Николая Второго на создание Ново-Николаевска
Фильм расскажет о влиянии семьи Николая Второго на создание Ново-Николаевска

Новосибирские общественники выиграли грант на создание фильма о влиянии семьи Николая Второго на создание Ново-Николаевска. 


«Конкурс социально значимых проектов, выполняемых социально ориентированными некоммерческими организациями, проводился министерством региональной политики НСО. Сумма гранта составила 145 тыс. руб.»,  —  рассказал НГС.НОВОСТИ руководитель областного общественного фонда защиты потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.


На эти деньги общественники будут снимать фильм «Имперская семья: История влияния на возникновение и развитие Ново-Николаевска и региона в целом». 


«Фильм будет о влиянии императорской семьи на возникновение Ново-Николаевска. Моя цель — пропагандировать региональный патриотизм, чтобы люди больше узнали о родном городе. Также чтобы о Новосибирске узнали жители других стран. Начало работы над фильмом запланировано с 1 июня. Сейчас буду писать сценарный план, подбирать экспертов, отсматривать архивные материалы — набирать материал. По мере возможности будем подключать Москву и Санкт-Петербург — там тоже есть архивы и специалисты, которые могут многое рассказать по теме», — рассказал НГС.НОВОСТИ член общественной палаты НСО режиссер Александр Бакаев.


Эта кинолента станет своеобразным продолжением фильмов «Сибирское царство: скрытая история» и «Сибирское царство: новые берега», которые рассказывают об истории территории Новосибирской области и о Ново-Николаевске, отметил режиссер. Ожидается, что новый фильм будет готов к концу года. 


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о задумке Музея Новосибирска по выпуску серии документальных фильмов об истории города. В них планировалось рассказать о захвате Ново-Николаевска Красной армией, строительстве первой в Сибири ГЭС и самого большого вокзала. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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