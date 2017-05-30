Убившему собаку ревнивцу оставили обвинительный приговор

Артём Данилов получил два года и два месяца условно с испытательным сроком два года

В Новосибирске областной суд оставил в силе приговор 26-летнему Артёму Данилову, который жестоко убил собаку своей девушки.







«Приговор вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.





Областной суд посчитал правомерным приговор, вынесенный в марте Новосибирским райсудом, — 2 года и 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.





История произошла 11 июня прошлого года, напомнили в надзорном ведомстве. Нетрезвый Артём Данилов с девушкой Анастасией Скобликовой отдыхал на берегу озера Старица в Новосибирском районе. Между ними разыгрался конфликт. Данилов решил испортить машину Анастасии. Он залез на крышу авто, стал по ней прыгать, а затем перебрался и на капот.





Затем Артём достал из багажника канистру с бензином, вновь залез на крышу и стал обливать машину бензином. Он сказал, что собирается её поджечь — в руках у парня была зажигалка. Однако ему не позволили это сделать.





Спустя некоторое время нетрезвый мужчина тайно забрал из салона машины ключи от дома Анастасии, после чего незаконно в него проник, «нарушив тем самым её право на неприкосновенность жилища», передали в прокуратуре.





Дома парень нашел молоток, вышел с ним на улицу и не меньше 3 раз ударил собаку девушки по голове. Потом он взял топор и обухом ударил западно-сибирскую лайку. Собака получила черепно-мозговую травму и множественные раны на голове. Затем Данилов взял пса и занес его в дом.





Утром 12 июня девушка пошла в свой частный дом. Она заметила, что дверь закрыта по-другому, поднялась на 2-й этаж, почувствовала запах крови и услышала тяжёлое дыхание. Оказалось, что в кладовке в доме сидела собака Анастасии — у лайки была разбита голова. Позже собака умерла от травм в ветклинике.



Девушка вызвала полицию и подала заявление на своего 26-летнего друга. Анастасия пояснила, что мужчина угрожал ей и родственникам. «Он пообещал отнять всё, что мне дорого: машина, собака, дом, родственники», — отметила она.



Артёма обвиняли в трех преступлениях — покушении на умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК ) и жестоком обращении с животным с применением садистских методов (ч. 1 ст. 245 УК РФ).





В сентябре 2016 года Артём и Анастасия приняли участие в телешоу «Пусть говорят» на Первом канале. «Я очень любил эту девушку и всё для неё делал, но не мог простить ей измены», — заявил молодой человек в телестудии.