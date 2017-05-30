К новому учебному году в Новосибирске откроют ещё 4 школы

Мэр сказал, что в этом году в Новосибирске достроят ещё 4 школы

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал школы, которые планируют ввести в строй в этом году — это 4 учебных заведения в разных районах города.







«Это новая школа с нуля на "Чистой Слободе" — это важный проект. Мы показывали его полномочному представителю президента. Мы уделяем большое внимание этому микрорайону. Продолжается возведение школы № 155 на Ключ-Камышенском плато — старое здание сейчас в стадии сноса. C 1 сентября наши ребятишки в Октябрьском районе уже пойдут в новое здание, будут проходить обучение в комфортных условиях. Также это школа № 213 в микрорайоне "Березовый" и школа-интернат № 37 в Железнодорожном районе. Она очень востребована. Продолжается реконструкция школы № 82 в Дзержинском районе», — рассказал сегодня Анатолий Локоть в эфире программы «Мэр отвечает» на радиостанции «Городская волна».







Мэр отметил, что число школьников каждый год в Новосибирске увеличивается на 8 тыс. человек. Всего в городе сейчас строится 5 школ, уточнил Анатолий Локоть.





Школы, названные Анатолием Локтем, станут уже не первыми из построенных в этом году. Зимой новую школу открыли на Горском жилмассиве — занятия там начались в феврале.