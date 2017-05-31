Владелец летних кафе засудил мэрию за выселение с набережной Оби

Михайловскую набережную начнут ремонтировать в июле — сразу после Дня города, который в этом году празднуют 24 и 25 июня

Владелец двух летних кафе «Жемчужина» и «Ривьера» выиграл в суде право вернуться на Михайловскую набережную Новосибирска — мэрия планирует обжаловать решение.





Решение Арбитражного суда НСО от 28 мая 2017 года по иску владельца заведений опубликовано в системе «Электронное правосудие».





В суде ООО «Торговая компания "Жемчужина"» пыталось доказать, что отказ департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска размещать на берегу Оби два летних кафе был незаконным. Отказ в заключении договора на размещение кафе компания получила в письме в сентябре 2016 года, а в суд обратилась в марте 2017 года, говорится в документах суда.





Речь идет о двух нестационарных летних кафе — «Ривьера» (площадью 200 кв. м) и «Жемчужина» (300 кв. м), которые находились в районе ул. Большевистской, 12, к2. Договор на размещение и эксплуатацию кафе был рассчитан до 15 октября 2018 года. Уже после начала рассмотрения дела департамент заключил договор аренды всей набережной площадью 96,7 га с МУП «Парк культуры и отдыха "Михайловская набережная"».





Заявитель обратил внимание суда, что на момент подачи иска кафе находились в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Кроме того, отказ от заключения договора противоречил закону о торговле, отмечали они. Департамент же, в свою очередь, говорил о том, что предоставление участка под нестационарный объект противоречит схеме размещения нестационарных объектов, утверждённой властями города.





Суд занял сторону компании «Жемчужина». «Судом установлено, что на момент обращения Заявителя к Департаменту и в суд Схема действовала, муниципальные акты, отменяющие Схему, приняты не были. А значит, у Департамента не было оснований для отказа Заявителю в заключении договора на размещение летних кафе по причине их наличия в Схеме», — сказано в документе. Суд также признал, что такие действия приводят к «административному сокращению и даже прекращению бизнеса рядом хозяйствующих субъектов», что нарушает закон о торговле.





Суд встал на сторону кафе и обязал департамент заключить с «Жемчужиной» договор на размещение 2 летних кафе в ближайший месяц, а также взыскать с департамента 3 тыс. руб. расходов по госпошлине. Решение первой инстанции в силу ещё не вступило.





НГС.НОВОСТИ направили письмо в компанию «Жемчужина», однако к моменту публикации ответа не получили. Не успел подготовить ответ и пресс-центр мэрии — на вопросы о том, как решение суда может повлиять на развитие Михайловской набережной.





Руководитель департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова в разговоре с НГС.НОВОСТИ сообщила, что мэрия продолжит судиться с «Жемчужиной». «У нас позиция одна — мы сейчас полностью очищаем набережную в соответствии с концепцией развития. На будущий год мы с удовольствием пригласим арендаторов уже в соответствии с новыми стандартами, которые прописаны у нас в положении», — сказала Анна Терешкова.





По её словам, работы на набережной начнутся сразу после Дня города — уже в июле. Если предприниматели приведут свои объекты в «современный вид», будут соблюдать санитарные нормы и оснастят заведения туалетами, мэрия предоставит им площадку для таких объектов на набережной в следующем году, рассказала Анна Терешкова. «Наша задача была создать все условия для того, чтобы туда зашел бизнес, но уже современный и социально ответственный», — заключила глава департамента. По её информации, спорные объекты — «Жемчужина» и «Ривьера» — сегодня снесены.





Ранее НГС.НОВОСТИ подробно рассказывал о новой концепции развития набережной. В частности, власти решили создать на берегу Оби кафе, трибуны и дорожки.