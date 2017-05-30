Уволенный директор Академпарка нашёл новую работу

Дмитрий Верховод (на фото на переднем плане) возглавил ассоциацию «Национальная платформа промышленной автоматизации»
Дмитрий Верховод (на фото на переднем плане) возглавил ассоциацию «Национальная платформа промышленной автоматизации»

Уволенный в октябре 2016 года с поста директора новосибирского технопарка Дмитрий Верховод возглавил ассоциацию «Национальная платформа промышленной автоматизации».


«Подтвердить назначение могу. Только юридически оно ещё не состоялось, но решение о моём назначении принято», — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Верховод. Подробно рассказать о работе новой ассоциации он обещал позднее — 21 июня. 

 

«Национальная платформа промышленной автоматизации» создана компаниями «Модульные системы Торнадо», «Элтекс» и ГК InfoWatch, говорится на сайте ассоциации. Объединение создано для развития системы управления промышленных и научных производств на основе индустриального интернета вещей (IoT).


В 2014 года российская компания «Модульные Cистемы Торнадо» занималась разработкой систем управления технологических процессов на производствах. Компания разработала промышленные компьютеры iPC Gridex для Красноярской ТЭЦ-3.


Компания «Элтекс» является российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования.


Российская группа компаний InfoWatch специализируется на разработках информационной безопасности в корпоративном секторе.


Решение об увольнении Дмитрия Верховода с должности гендиректора Академпарка в октябре прошлого года принял губернатор НСО Владимир Городецкий — среди причин он назвал «замечания по хозяйственной деятельности». На смену Верховоду в Академпарк пришел Владимир Никонов, имеющий большой опыт работы в областной власти.

Мария Шевлягина
Фото Сергея Ляшко

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