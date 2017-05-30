Уволенный директор Академпарка нашёл новую работу

Дмитрий Верховод (на фото на переднем плане) возглавил ассоциацию «Национальная платформа промышленной автоматизации»

Уволенный в октябре 2016 года с поста директора новосибирского технопарка Дмитрий Верховод возглавил ассоциацию «Национальная платформа промышленной автоматизации».





«Подтвердить назначение могу. Только юридически оно ещё не состоялось, но решение о моём назначении принято», — рассказал НГС.НОВОСТИ Дмитрий Верховод. Подробно рассказать о работе новой ассоциации он обещал позднее — 21 июня.







«Национальная платформа промышленной автоматизации» создана компаниями «Модульные системы Торнадо», «Элтекс» и ГК InfoWatch, говорится на сайте ассоциации. Объединение создано для развития системы управления промышленных и научных производств на основе индустриального интернета вещей (IoT).







В 2014 года российская компания «Модульные Cистемы Торнадо» занималась разработкой систем управления технологических процессов на производствах. Компания разработала промышленные компьютеры iPC Gridex для Красноярской ТЭЦ-3.







Компания «Элтекс» является российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования.





Российская группа компаний InfoWatch специализируется на разработках информационной безопасности в корпоративном секторе.







Решение об увольнении Дмитрия Верховода с должности гендиректора Академпарка в октябре прошлого года принял губернатор НСО Владимир Городецкий — среди причин он назвал «замечания по хозяйственной деятельности». На смену Верховоду в Академпарк пришел Владимир Никонов, имеющий большой опыт работы в областной власти.