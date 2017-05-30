«Лэнд Крузер» провалился под асфальт на Горском


Машина идеально «влезла» в яму колесом
Машина идеально «влезла» в яму колесом

На Горском жилмассиве внедорожник Toyota Land Cruiser провалился в глубокую дыру в асфальте.


Фотографию провалившегося авто в редакцию прислала читательница Оксана. 


«Напротив дома по адресу Горский микрорайон, 51 провалился асфальт, вместе с машиной. Сам точно не вылезет. Будь машина поменьше, было бы совсем грустно и печально. Несколько часов назад это было моё парковочное место», — написала Оксана. 


К вечеру «Лэнд Крузер» из ямы уже выбрался, однако брешь на парковке до сих пор не огорожена
К вечеру «Лэнд Крузер» из ямы уже выбрался, однако брешь на парковке до сих пор не огорожена


Житель соседнего дома по просьбе НГС.НОВОСТИ осмотрел место происшествия и действительно обнаружил там провал асфальта. «Яма очень глубокая, около метра», — отметил он.


Читатель НГС.НОВОСТИ утверждает, что у ямы метровая глубина
Читатель НГС.НОВОСТИ утверждает, что у ямы метровая глубина


Это не первый провал асфальта в Новосибирске в этом году. Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали об огромной яме в асфальте перед подъездом дома на ул. Обогатительной, 7, известного как «дом на костылях».

Ольга Власова
Фото читательницы (1), Михаила Докукина (2, 3)

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