Синоптики оценили вероятность московского урагана в Новосибирске

Последствия урагана 29 мая в Москве

Синоптики уверены, что случившийся вчера, 29 мая, в Москве ураган не дойдет до Новосибирской области.





«Этот ураган, шквал, был связан с прохождением холодного фронта как раз на территории Московского региона. Сейчас циклон, с которым связана эта система была, смещается на районы Урала, но даже там штормовое предупреждение никто не составлял. Потому что условия, которые сложились над Москвой, они, конечно, отличаются от того, как всё сейчас смещается на восток», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.







Вчера температура в Москве достигала +27 градусов и во второй половине дня прохождение холодного фронта с воздушными массами, которые обладали более низкими температурами, способствовали активной конвекции, формированию кучево-дождевых облаков, сильных ливней, «поэтому там всё шло бурно», пояснила синоптик.







Тем не менее, в ближайшие дни в регионах Западной Сибири будет дуть сильный ветер.





Сейчас штормовое предупреждение действует по Алтайскому краю, Республике Алтай, Кемеровской и Томской областям. Сейчас в эти регионы, а также в Новосибирскую область из Казахстана смещается циклон, с которым связана система холодных фронтов. Поэтому в течение суток в Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области будут грозовые дожди, грозы, возможен град и ветер усилится до 19-24 м/с, а по высокогорью Республики Алтай — до 28 м/с. А в Томской области ожидаются обильные осадки — как раз туда «выходит центр циклона».





«Специалисты просчитали, что Новосибирская область все-таки удержится. Но тем не менее, в течение ночи западные районы нашей области окажутся под влиянием этого холодного воздуха, и температура ночью составит всего от +1 до +6 градусов. Завтра днем у нас по западу и юго-западу области будет +16…+21 градус, а по востоку холоднее — от +10 до +15 градусов», — пояснила Лапчик.







Циклон из европейской части России придет в Сибирь 1 июня. Однако из-за того, что в эти дни в Новосибирской области будет не жарко, синоптики не ожидают контрастов температур вдоль линии фронта. Поэтому ветер будет не более 18 м/с и местами пройдут небольшие дожди, отметила Анна Лапчик.







Как сообщает ТАСС, жертвами прошедшего накануне урагана в Москве и Подмосковье стали 14 человек. За помощью врачей обратились 170 человек, в основном пострадавшие получили ушибы, ссадины, переломы, черепно-мозговые травмы, травмы позвоночника.







Упавшие деревья во время урагана в Москве





Уроженцы Новосибирска, оказавшиеся во время урагана в Москве, рассказали НГС.НОВОСТИ о происходящем в городе и своих ощущениях. «Было страшно выходить на улицу, окна тряслись, мы боялись, что они вылетят. В метро был коллапс, потому что на дорогах пробки, все пересели в подземку, потом было сообщение о смерче, стало ещё страшнее. На улице деревья были повалены, рекламные щиты, у меня во дворе всё было завалено ветками, с незастекленных балконов всё повылетало», – рассказала Виктория Кудашева.







«Когда шла домой, начинался дикий ветер, что я не могла идти, меня сдувало. Когда шёл апокалипсис, я спала. Дома все окна позакрывала. Думала, что вырвет, и дверь в подъезде тоже», – поделилась впечатлениями Лариса Дектеренко.







Один из самых сильных ураганов обрушился на Новосибирскую область в июле 2014 года. Ураганный ветер, налетевший на регион, погубил трех человек: двух сестер-близняшек и 28-летнюю женщину. А видео новосибирцев под градом, снятое на городском пляже, стало мировым хитом.

