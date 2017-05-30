На перекрёстке за оперным театром появился опасный открытый люк

Открытый люк на ул. Орджоникидзе

На ул. Орджоникидзе в центре Новосибирска заметили открытый канализационный люк — водители пытаются его объезжать.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил открытый люк на перекрёстке ул. Орджоникидзе и Каменская — сразу за оперным театром. Около 15:00 он был никак не обозначен, а рядом с ним лежала крышка. Автомобилисты, поворачивающие с ул. Каменская на ул. Орджоникидзе со стороны ул. Депутатская в сторону ул. Военная, замечали открытый люк, оказываясь всего в нескольких сантиметрах от него.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС.НОВОСТИ пояснили, что о происшествиях на этом участке сегодня, 30 мая, не сообщали. Кроме того, после звонка от НГС.НОВОСТИ они передали информацию о люке в дежурную часть.







Люк никак не обозначен, поэтому автомобилисты его не замечают





Напомним, ранее на спрятавшемся под лужей открытом люке на ул. Котовского без колёс осталось как минимум 5 машин, а до этого жительница Новосибирска отсудила у «Горводоканала» 50 тыс. руб. после того, как машина её мужа въехала в люк без крышки и осталась без карданного вала.