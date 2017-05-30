На перекрёстке за оперным театром появился опасный открытый люк

Открытый люк на ул. Орджоникидзе
Открытый люк на ул. Орджоникидзе

На ул. Орджоникидзе в центре Новосибирска заметили открытый канализационный люк — водители пытаются его объезжать.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил открытый люк на перекрёстке ул. Орджоникидзе и Каменская — сразу за оперным театром. Около 15:00 он был никак не обозначен, а рядом с ним лежала крышка. Автомобилисты, поворачивающие с ул. Каменская на ул. Орджоникидзе со стороны ул. Депутатская в сторону ул. Военная, замечали открытый люк, оказываясь всего в нескольких сантиметрах от него.

 

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску НГС.НОВОСТИ пояснили, что о происшествиях на этом участке сегодня, 30 мая, не сообщали. Кроме того, после звонка от НГС.НОВОСТИ они передали информацию о люке в дежурную часть. 


Люк никак не обозначен, поэтому автомобилисты его не замечают
Люк никак не обозначен, поэтому автомобилисты его не замечают


Напомним, ранее на спрятавшемся под лужей открытом люке на ул. Котовского без колёс осталось как минимум 5 машин, а до этого жительница Новосибирска отсудила у «Горводоканала» 50 тыс. руб. после того, как машина её мужа въехала в люк без крышки и осталась без карданного вала.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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