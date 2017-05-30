Пассажирка трамвая на Троллейке избила пожилого кондуктора

Драка произошла в трамвае возле остановки «Ленинский ЗАГС»
Драка произошла в трамвае возле остановки «Ленинский ЗАГС»

30 мая в трамвае № 15 девушка избила женщину-кондуктора за отказ возвращать 18 руб. 


Об инциденте, который произошёл сегодня около 14:00 возле остановки «Ленинский ЗАГС», в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Светлана.


«Как видите на видео, неадекватная девушка накинулась на кондукторшу. Трамвай ехал в депо [,а не по основному маршруту], девушка зашла, проехала одну остановку и решила выйти, перед этим забрав 18 руб. Кондуктор отказалась возвращать деньги, и девушка накинулась на неё. Кондуктор — [на вид] пожилая женщина», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Светлана.


На помощь к кондуктору подоспели мужчины — они попытались оттащить девушку, которая продолжала выяснять отношения c женщиной. В итоге пассажиры вытолкали девушку на остановку, и трамвай поехал дальше.


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО, в Ленинский отдел пока не поступало заявления о побоях или хулиганстве.


В диспетчерской филиала № 4 «Левобережного трамвайного» МКП «ГЭТ» отказались давать комментарии.


Мужчины пытаются вытащить девушку из трамвая


Двумя днями ранее в общественном транспорте Новосибирска произошло другое ЧП — 28 мая в троллейбусе № 7, который двигался по Октябрьскому мосту, лопнуло заднее окно, а пассажиров и салон засыпало осколками.

Мария Шевлягина
Скриншот и видео читателя НГС

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