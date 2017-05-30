Новосибирцам разрешили купаться только на 5 пляжах в черте города

В черте города только на 5 площадках разрешено купаться

Мэрия Новосибирска опубликовала список всех разрешённых для купания мест в городской черте.





Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии, в Новосибирске в этом сезоне разрешено купаться на 5 пляжах, которые откроются в течение июня.







В первую декаду июня будут открыты городской пляж «Наутилус», пляж в парке «У моря Обского», пляжи «Звезда» и «Сан Сити». Открытие Бугринского пляжа запланировано на конец июня.





«Все остальные места на территории города — карьеры, котлованы, озера — запрещены для купания. Основные причины — неровный рельеф дна, несоблюдение санитарных норм», — цитирует пресс-центр заместителя начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Алексея Шилова.







Сегодня стала известна дата открытия первого городского пляжа — 7–8 июня заработает пляж «У моря Обского» в Советском районе.







В начале мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, которое запрещает купаться на 35 водоёмах в черте города. Подробную карту вы можете посмотреть, пройдя по ссылке.









