Новосибирцам разрешили купаться только на 5 пляжах в черте города

В черте города только на 5 площадках разрешено купаться
В черте города только на 5 площадках разрешено купаться

Мэрия Новосибирска опубликовала список всех разрешённых для купания мест в городской черте. 


Как сообщил сегодня пресс-центр мэрии, в Новосибирске в этом сезоне разрешено купаться на 5 пляжах, которые откроются в течение июня.


В первую декаду июня будут открыты городской пляж «Наутилус», пляж в парке «У моря Обского», пляжи «Звезда» и «Сан Сити». Открытие Бугринского пляжа запланировано на конец июня. 


«Все остальные места на территории города — карьеры, котлованы, озера — запрещены для купания. Основные причины — неровный рельеф дна, несоблюдение санитарных норм», — цитирует пресс-центр заместителя начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Алексея Шилова.


Сегодня стала известна дата открытия первого городского пляжа — 7–8 июня заработает пляж «У моря Обского» в Советском районе.


В начале мая мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление, которое запрещает купаться на 35 водоёмах в черте города. Подробную карту вы можете посмотреть, пройдя по ссылке.



Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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