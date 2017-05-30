Разработчик лазеров из Новосибирска выплатил сотрудникам миллионные долги

Компания занимается разработкой СО2-лазеров и систем

Компания-разработчик углекислотных лазеров ООО «Специальные технологии» задолжала сотрудникам больше 4 млн руб. — работники не получали зарплату весь прошлый год.





Компания погасила долг перед 28 работниками после внеплановой проверки предприятия государственной инспекцией труда. Перед этим в надзорный орган обратился сотрудник фирмы.







«На предприятии были выявлены нарушения трудового законодательства. Инспектор труда установил, что в организации образовалась задолженность по зарплате за декабрь 2015 года – март 2017 года на сумму 4,3 млн руб.», — рассказали в госинспекции труда НСО.







По требованию инспекции задолженность перед работниками погасили в полном объёме, также работникам выплатили денежную компенсацию за задержку выплат. Саму компанию привлекли к административной ответственности.







«Юридическое лицо оштрафовали на 35 тыс. руб.», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в инспекции.







В госинспекции труда НГС.НОВОСТИ добавили, что речь идёт о компании ООО «Специальные технологии», которая занимается научными исследованиями и разработками и зарегистрирована в Нижней Ельцовке. Корреспондент НГС.НОВОСТИ связалась с директором компании Алексеем Карапузиковым, однако он отказался от комментария.





ООО «Специальные технологии» — резидент технопарка Академгородка, и занимается разработкой СО2-лазеров и систем, говорится на его сайте.





По данным «СПАРК», учредитель компании — Алексей Карапузиков. Также он владеет долями в ЗАО «Эльсиэс ФМ» (50 %) и ЗАО «ЛКС» (50 %).





В 2015 году выручка от продаж компании, по информации «СПАРК», превысила 34 млн руб., увеличившись по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое. Чистая прибыль предприятия возросла втрое — с 1,1 млн руб. в 2014 году до 3,3 млн руб. в 2015 году.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали, что к началу мая предприятия Новосибирской области накопили просроченные долги по зарплате в 117,5 млн руб., самыми неплатежеспособными оказались работодатели из строительной отрасли.