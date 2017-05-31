У выхода из метро «Красный проспект» на неделю перекрыли улицу

Ул. Крылова
Ул. Крылова

Сегодня, 31 мая, в Новосибирске закрывается движение транспорта на участке ул. Крылова возле дома № 12.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 5 июня. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Во время ремонта меняется схема движения автобуса № 41 «Ул. Амбулаторная – Юго-Западный жилмассив» и маршрутного такси № 48 «Ул. Татьяны Снежиной – ул. Железнодорожная». На участке между ул. Ипподромской и Красным проспектом общественный транспорт будет ездить не по ул. Крылова, а по ул. Гоголя.


Место перекрытия отмечено красным, фиолетовым — временный маршрут транспорта
Место перекрытия отмечено красным, фиолетовым — временный маршрут транспорта


Прежняя схема движения общественного транспорта, временно отменённая в связи с работами на теплотрассе
Прежняя схема движения общественного транспорта, временно отменённая в связи с работами на теплотрассе


До этого в Новосибирске объявляли о закрытии участка на ул. Фрунзе между Красным проспектом и ул. Советской.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой (1), схема на основе карт 2ГИС (2, 3)  

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