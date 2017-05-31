У выхода из метро «Красный проспект» на неделю перекрыли улицу

Ул. Крылова

Сегодня, 31 мая, в Новосибирске закрывается движение транспорта на участке ул. Крылова возле дома № 12.





«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 5 июня. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.





Во время ремонта меняется схема движения автобуса № 41 «Ул. Амбулаторная – Юго-Западный жилмассив» и маршрутного такси № 48 «Ул. Татьяны Снежиной – ул. Железнодорожная». На участке между ул. Ипподромской и Красным проспектом общественный транспорт будет ездить не по ул. Крылова, а по ул. Гоголя.







Место перекрытия отмечено красным, фиолетовым — временный маршрут транспорта





Прежняя схема движения общественного транспорта, временно отменённая в связи с работами на теплотрассе





До этого в Новосибирске объявляли о закрытии участка на ул. Фрунзе между Красным проспектом и ул. Советской.