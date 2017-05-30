На Бердском шоссе столкнулись 4 машины: есть пострадавшие

Сильнее всего в аварии оказалась повреждена «Лада»
Сильнее всего в аварии оказалась повреждена «Лада»

Днем 30 мая на перекрестке Бердского шоссе и ул. Тухачевского в Новосибирске столкнулись 4 машины — в аварии пострадала пассажирка «Лады».


Столкновение «ГАЗели», Mercedes-Benz C200, Subaru Forester и ВАЗ-2109 «Лада» произошло в 13:45, сообщили НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


«"ГАЗель" выезжала с Тухачевского, пересекала Бердское шоссе для поворота налево в сторону ул. Одоевского. В процессе выезда она не пропустила "девятку", которая двигалась в среднем ряду — автомобили сталкиваются», — рассказали подробности аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Место аварии
Место аварии


После удара «Ладу» отбросило в левый ряд, где она столкнулась с «Мерседесом». После чего «Мерседес» столкнулся с собирающимся разворачиваться «Субару», от удара последнего отбросило на встречную полосу.


В «Автоспасе» рассказали, что женщину и ребёнка — пассажиров «Лады» — в больницу увезла «скорая помощь». У женщины, предположительно, сломана нога, ребёнок сильно кричал и плакал. По данным, имеющимся в ГИБДД, в аварии пострадала только женщина, её возраст пока не известен.


Пострадавшую пассажирку «Лады» увезли в больницу
Пострадавшую пассажирку «Лады» увезли в больницу


Сильнее всего в аварии повреждена «Лада» — у нее замята вся передняя часть кузова, остальные машины получили несильные повреждения.



Аварии на Бердском шоссе в Новосибирске случаются довольно часто: вчера утром на дороге произошло сразу несколько столкновений.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus
Видео vk.com/autoakadem

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