«Огонь пылал»: коммунальщик с вёдрами потушил горящую квартиру и спас жильцов

Пожар произошёл на ул. Кубовой, 93 в Заельцовском районе

Днём 29 мая новосибирец Виктор Слепченко забрался в горящую квартиру, самостоятельно потушил пожар и спас жильцов 5-этажного дома.







Пожар случился на ул. Кубовой, 93 в Заельцовском районе, днём жители этого дома стали жаловаться на запах дыма в свою управляющую компанию ЖК «Комфорт». На вызов пришёл заместитель директора управляющей компании, начальник участка Виктор Слепченко с электриком. Дым шёл из подвала, и сотрудники спустились вниз к электрощитовой.







«Когда мы убедились, что всё в порядке, я убедился, что дым идёт с другой стороны, вышли на улицу — нам сказали, что горит квартира на 1-м этаже. Электрик пошел отключать питание, а я пошёл туда», — описал ситуацию Виктор Слепченко в разговоре с НГС.НОВОСТИ.







Виктор взял с собой тряпку, чтобы прикрыть лицо, к квартире подтянули шланг от поливной системы, которой орошают газоны. Его длины не хватило, поэтому у соседей пришлось взять ведро. Виктор начал бегать за водой, чтобы залить огонь.







«Не одно ведро залили — много попыток было. Разве возможно кресло разложенное затушить сразу, тем более в потёмках? Во-первых, там было сильное задымление, во-вторых, там шторки были закрыты. Только видно зарево — что огонь пылал.





Потом когда затушили и дым чуть-чуть отошел, то у окна обнаружили человека: он клубком скрутился и лицом вниз лежал на полу.





Его нельзя было сразу увидеть, потому что там был ещё один диван, тоже пустой совершенно», — вспоминает Виктор Слепченко.







Очевидцы пытались оказать ему первую помощь, после этого его на улицу вынесли пожарные, а врачи «скорой помощи» пытались реанимировать его, но мужчина умер.







В пресс-службе МЧС по НСО отметили, что предположительная причина пожара — непотушенная сигарета.







«По всей вероятности, он задохнулся значительно раньше, потому что дым по щелям в полу прошел — и обратили внимание на пожар не потому, что дым шёл с окна, а потому что было задымление в подъездах. А задымление в подъездах произошло из подвала, где теплоузел и электрощитовая», — предположил Слепченко, отметив, что погибший мог находиться в дыму около часа.







В МЧС отметили, что в квартире обгорело только кресло. «Представитель жилищной компании правильно оценил ситуацию, действовал грамотно и быстро, предотвратив дальнейшее распространение огня. Судя по внешним признакам, пожар долго развивался: происходило длительное тление, выделялся едкий дым. В любой момент огонь мог разгореться во всей комнате и стать причиной сильного задымления в подъезде. Виктор Слепченко отвёл от жильцов дома возможную угрозу», — оценил действия мужчины заместитель начальника пожарно-спасательной части Заельцовского района города Новосибирска Ривгать Кабиров.







Сам Виктор свой поступок подвигом не считает. «Для меня — это нормальное явление для нормального человека. Я офицер запаса, бывало всякое и похлеще», — отметил Cлепченко.







В начале мая НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом случае, в котором на пожаре отличился практически случайный прохожий — 20-летний житель Новосибирской области Алексей Зуев спас 4 детей и женщину из горящего дома.