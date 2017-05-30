Депутат попросил мэра Локтя убрать с улиц имена убитых анархистов

Улицу Сакко и Ванцетти предложили переименовать в честь новосибирской семьи Игнатовых

Вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панфёров обратился с предложением к мэру Новосибирска Анатолию Локтю переименовать ул. Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе в ул. Семьи Игнатовых.





«Я об этой семье смотрел, ещё будучи школьником, эпизод в военном фильме. И когда они в кадре стояли все возле танков, они врезались мне в память. Когда я посмотрел ещё серию репортажей, я решил, что это несправедливо, что мы не помним об этой семье. Эта семья является визитной карточкой Новосибирской области, потому что таких примеров на всю страну очень мало. Сами они, насколько я понял, были из Октябрьского района. Улица не настолько продолжительная, чтобы было затратно переименовать её. К тому же она находится в центре», — пояснил свою идею НГС.НОВОСТИ Андрей Панфёров.







На ул. Сакко и Ванцетти, в частности, находится администрация Октябрьского района Новосибирска — структурное подразделение мэрии, Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева. Улица расположена в одном из самых старых районов города и ранее уже носила другое название — Павловская.







Пресс-секретарь мэра города Новосибирска Артём Роговский в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ отметил, что мэр Анатолий Локоть с инициативой ещё не знаком «из-за большой занятости в решении хозяйственных вопросов города».





Семья Игнатовых из Новосибирска известна своим геройским вкладом в победу в Великой Отечественной войне. 8 братьев и сестра из 13 детей семьи ушли на фронт. Пятеро сыновей составили два танковых экипажа. Два брата Игнатовых погибли. За павших на фронте братьев ушла на фронт их сестра Мария, которая, будучи снайпером, убила 140 немцев. Игнатовы дошли до Берлина.







Выходцы из Италии Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти были рабочими-анархистами и участвовали в движении за права рабочих в США. Они стали известны благодаря сфабрикованному против них делу об убийстве кассира и 2 охранников обувной фабрики в 1921 году. Суд приговорил их к смертной казни. Погибшие рабочие стали символом политических репрессий.







Напомним, 25 мая мэрия Новосибирска запустила опрос о переименовании нескольких остановок, улиц и дачных обществ.