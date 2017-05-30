Молодой фокусник сломал череп прохожему у Центрального рынка

Влас Слогодский учился у финалиста битвы фокусников «Удиви меня 3» на канале ТВ-3

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор фокуснику, который повздорил на улице с прохожим.







25-летний иллюзионист Влас Слогодский 6 октября прошлого года избил молодого человека на перекрёстке ул. Каменской и ул. Крылова — парня увезли в больницу с серьёзными травмами, рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов.





«Инцидент произошёл около 20:30 между ТЦ "Москва" и Центральным рынком. Подсудимый со своим другом проходил мимо потерпевшего, который стоял и общался со своим другом. В этот момент они столкнулись плечами — и у них возник конфликт. Потерпевший, можно сказать, был его инициатором —





подсудимый пытался от него отойти, отбежать, но когда увидел, что потерпевший его преследует, нанёс ему удар локтем в область головы, после чего тот упал.





Затем он нанёс ему удар ногой по голове. Мужчина ударился об асфальт [головой] и получил тяжкие телесные повреждения в виде перелома основания черепа, различные кровоизлияния в мозговую оболочку», — описал конфликтную ситуацию Евгений Громов.





Избитый мужчина долго находился в крайне тяжелом состоянии в больнице. Помощник прокурора уточнил, что потерпевший — примерно ровесник Слогодского.





Полиция возбудило дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). До суда иллюзионист находился под подпиской о невыезде.







«Во время дачи показаний фокусник пояснил, что его первый удар был защитным, а вторым ударом он хотел наказать оппонента», — отметил Евгений Громов.





По словам Слогодского, его неприятель упал сам и поэтому повредил голову. Однако экспертиза опровергла эти выводы. К тому же на записи с камер видеонаблюдения чётко видно, что мужчина получил травму головы именно после второго удара, говорят в прокуратуре.







Судья 29 мая назначил Слогодскому 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина частично принёс свои извинения избитому парню, потому что посчитал, что в конфликте виноваты оба. Он оплатил половину заявленного морального иска — около 60 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.





По информации «Коммерсанта», Влас Слогодский работает фокусником-иллюзионистом.





Влас Слогодский — профессиональный фокусник-иллюзионист, работает в жанрах микромагии и сценической магии, интерактива и ментальной магии. Учился основам у Андрея Лаптева — финалиста битвы фокусников «Удиви меня 3» на канале ТВ-3, говорится на сайте Театра иллюзий.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом уличном конфликте, после которого прохожий в центре Новосибирска попал под следствие также по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Мужчина увидел, как двое нетрезвых парней пристают к девушке, и решил охладить их пыл. Он одним ударом уложил одного из обидчиков на асфальт — потерпевшего увезли в отделение нейрохирургии.