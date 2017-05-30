Новосибирцы выпустят на свободу редких краснокнижных птенцов

Птенец балобана, прилетевший авиарейсом из Москвы

В Новосибирск 29 мая авиарейсом прилетело 10 молодых балобанов, которых зоозащитники Центра реабилитации хищных птиц выпустят на свободу в Алтайском крае.





«Это проект Российской сети изучения и охраны пернатых хищников по восстановлению балобанов в Алтайском крае. Собственно, цель — восстановление популяции. Акция проходит при поддержке СибЭкоцентра, Сайлюгемского нацпарка и питомника "ВитоСфера"», — рассказала НГС.НОВОСТИ зоозащитница Дарья Зимина.







10 молодых птенцов-балобанов, которым около 20 дней, доберутся до Алтайского края на транспорте, орнитолог Елена Шнайдер выпустит их на свободу.







Балобан — вид хищных птиц семейства соколиных. Балобан включен в Красную книгу РФ и в список особо ценных видов.





Напомним, год назад в Новосибирский зоопарк из московского питомника приехало 2 балобана.