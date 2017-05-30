Новосибирцы выпустят на свободу редких краснокнижных птенцов

Птенец балобана, прилетевший авиарейсом из Москвы
Птенец балобана, прилетевший авиарейсом из Москвы

В Новосибирск 29 мая авиарейсом прилетело 10 молодых балобанов, которых зоозащитники Центра реабилитации хищных птиц выпустят на свободу в Алтайском крае. 


«Это проект Российской сети изучения и охраны пернатых хищников по восстановлению балобанов в Алтайском крае. Собственно, цель — восстановление популяции. Акция проходит при поддержке СибЭкоцентра, Сайлюгемского нацпарка и питомника "ВитоСфера"», — рассказала НГС.НОВОСТИ зоозащитница Дарья Зимина.


10 молодых птенцов-балобанов, которым около 20 дней, доберутся до Алтайского края на транспорте, орнитолог Елена Шнайдер выпустит их на свободу.


Балобан — вид хищных птиц семейства соколиных. Балобан включен в Красную книгу РФ и в список особо ценных видов.


Напомним, год назад в Новосибирский зоопарк из московского питомника приехало 2 балобана.

Мария Шевлягина 
Фото предоставлено Дарьей Зиминой

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