Красноярский дрон снял захватывающий ролик над новосибирским аквапарком

Вид на строящуюся гостиницу аквапарка
Вид на строящуюся гостиницу аквапарка

Житель Красноярска снял панорамное видео над новосибирским аквапарком «Аквамир» — ролик появился на YouTube 29 мая.


Съёмку с квадрокоптера сделал 37-летний житель Красноярска Эдуард, который рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что в Новосибирске был с семьёй в гостях, а видео снял после посещения аквапарка.


«Съёмка видео с дрона для меня просто хобби. Пока семья собиралась [в аквапарке], успел снять видео. Мне нравится в Новосибирске широта всех построек. У нас в Красноярске [город] порельефнее, а у вас постройки расположены изначально шире, много пространства на видео можно охватить. Стараюсь снимать панорамные видео на свободном месте, где нет людей», — пояснил Эдуард.


На видео попал берег Оби, строящаяся гостиница рядом с аквапарком (сдача намечена на 2017 год) и территория, на которой в 2018 году будет построен оздоровительный комплекс с пляжем на Оби.


Напомним, новосибирский аквапарк открылся осенью 2016 года. С 1 июня теплоходы компании «Речфлот» будут ходить в регулярные рейсы до аквапарка по Оби: речной вокзал – аквапарк «Аквамир» – речной вокзал — запускаются с 1 июня в Новосибирске.


Панорамное видео над аквапарком «Аквамир»


Мария Шевлягина
Скриншот видео youtube.com, канал Eduard Evgenyevich
Видео youtube.com, канал Eduard Evgenyevich

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