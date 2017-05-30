Чиновники перепутали фотографии Екатеринбурга и Новосибирска

Октябрьская магистраль в Новосибирске
Октябрьская магистраль в Новосибирске

Администрация Ленинского района Екатеринбурга прикрепила к информации про ул. Московскую фотографию видов Новосибирска — снимок был опубликован на официальной странице районной администрации ленинский.екатеринбург.рф.


«Если вглядеться в фото, то видно, что на Московской в Екатеринбурге таких зданий просто нет. Зато они есть на Октябрьской магистрали в Новосибирске. Например, здание в виде шара и здание рядом с ним с необычной крышей-горкой (имеется в виду театр «Глобус». — К.Е.)», — сообщает екатеринбургский сайт E1.RU.


На обеих фотографиях есть мост, однако на размещённом снимке под ним — зелёный сквер (очевидно, имеется в виду Аллея городов, сквер у здания Заксобрания НСО и другие деревья в бывшей пойме Каменки. — К.Е.), а вот в Екатеринбурге под мостом — парковка, и такого количества зелени нет, сообщает издание.


Страница об ул. Московской в Екатеринбурге была проиллюстрирована фотографией Октябрьской магистрали в Новосибирске
Страница об ул. Московской в Екатеринбурге была проиллюстрирована фотографией Октябрьской магистрали в Новосибирске


В пресс-службе администрации Ленинского района Екатеринбурга ошибку отрицать не стали, сообщает E1.RU. Сейчас на сайте администрации информацию об ул. Московской иллюстрирует уже другое фото.


Ул. Московская в Екатеринбурге
Ул. Московская в Екатеринбурге


Иногда города-соседи невзначай вспоминают про Новосибирск — в марте «Авторитетное радио» из Красноярска поставило в центре города десятки баннеров с провокационными слоганами про Новосибирск.

Ксения Евдокимова
Фото Славы Степанова (1), скриншот ленинский.екатеринбург.рф (2), e1.ru (3)

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