В Новосибирске показали балет с танцорами-любителями

На оперу-балет «Орфей и Эвридика» набирали артистов фактически с улицы

На сцене новосибирского театра «Красный факел» вечером 29 мая состоялась премьера уникальной оперы-балета «Орфей и Эвридика» студии классического и современного балета Анатолия Бердышева — в постановке сыграли в том числе артисты, фактически набранные с улицы.





«У нас там были две девочки-непрофессионалки, кто ходил в студию к Толе (Анатолию Бердышеву. — И.К.). Ещё одна — занимается другим видом танца — контемпорари, у неё своя студия. Она встала на пуанты и тоже станцевала. Но мы называем всех их профессионалами, потому что их обучали профессионалы: а если педагог — профессионал, то и ты — профессионал», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор студии Юлия Бердышева.





По её словам, в постановке также приняли участие и приглашённые актёры из других театров — им были выплачены гонорары, а остальные участвовали в проекте бесплатно, поскольку бесплатно ходили в студию и получали уроки танца.







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Уникальность проекта, по словам Юлии Бердышевой, заключается в том, что впервые в мире на музыку Глюка был поставлен классический танец в исполнении балерин на пуантах. Постановку, в которой артисты пели и танцевали, подготовили хореограф-балетмейстер Анатолий Бердышев и руководитель музыкального театра «Синяя птица» Фёдор Волосников.







Уникальность постановки «Орфея и Эвридики» заключается и в том, что классический танец исполнен под музыку Глюка





Билет на «Орфей и Эвридика» продавался в кассе «Красного факела» по 150–600 руб. Спектакль длился в пределах 2 часов с одним антрактом. В планах студии Бердышева — показывать «Орфея» как на площадке «Красного факела», так и на других сценах. Где состоится 2-й показ, Юлия Бердышева пока уточнить не смогла.







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В середине мая в лофте «Этаж» продемонстрировали танцевальный перформанс с редкой для театров технологией, когда специальные датчики захватывают движения танцора и создают на экране визуальное эхо.







