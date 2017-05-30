В Новосибирске показали балет с танцорами-любителями

На оперу-балет «Орфей и Эвридика» набирали артистов фактически с улицы
На оперу-балет «Орфей и Эвридика» набирали артистов фактически с улицы

На сцене новосибирского театра «Красный факел» вечером 29 мая состоялась премьера уникальной оперы-балета «Орфей и Эвридика» студии классического и современного балета Анатолия Бердышева — в постановке сыграли в том числе артисты, фактически набранные с улицы.


«У нас там были две девочки-непрофессионалки, кто ходил в студию к Толе (Анатолию Бердышеву. — И.К.). Ещё одна — занимается другим видом танца — контемпорари, у неё своя студия. Она встала на пуанты и тоже станцевала. Но мы называем всех их профессионалами, потому что их обучали профессионалы: а если педагог — профессионал, то и ты — профессионал», — рассказала НГС.НОВОСТИ директор студии Юлия Бердышева.


По её словам, в постановке также приняли участие и приглашённые актёры из других театров — им были выплачены гонорары, а остальные участвовали в проекте бесплатно, поскольку бесплатно ходили в студию и получали уроки танца.


2 девушки, задействованные в «Орфее», вообще не имели хореографического образования
2 девушки, задействованные в «Орфее», вообще не имели хореографического образования


Уникальность проекта, по словам Юлии Бердышевой, заключается в том, что впервые в мире на музыку Глюка был поставлен классический танец в исполнении балерин на пуантах. Постановку, в которой артисты пели и танцевали, подготовили хореограф-балетмейстер Анатолий Бердышев и руководитель музыкального театра «Синяя птица» Фёдор Волосников.


Уникальность постановки «Орфея и Эвридики» заключается и в том, что классический танец исполнен под музыку Глюка
Уникальность постановки «Орфея и Эвридики» заключается и в том, что классический танец исполнен под музыку Глюка


Билет на «Орфей и Эвридика» продавался в кассе «Красного факела» по 150–600 руб. Спектакль длился в пределах 2 часов с одним антрактом. В планах студии Бердышева — показывать «Орфея» как на площадке «Красного факела», так и на других сценах. Где состоится 2-й показ, Юлия Бердышева пока уточнить не смогла.


Премьера в «Красном факеле» прошла на ура, сейчас артисты думают проводить 2-й показ, но для него ещё не выбрано место
Премьера в «Красном факеле» прошла на ура, сейчас артисты думают проводить 2-й показ, но для него ещё не выбрано место


В середине мая в лофте «Этаж» продемонстрировали танцевальный перформанс с редкой для театров технологией, когда специальные датчики захватывают движения танцора и создают на экране визуальное эхо.



Илья Калинин
Фото Григория Шаповалова, предоставлены Юлией Бердышевой
Видео предоставлено Юлией Бердышевой

Прочтений: 3574
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено